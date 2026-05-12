كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

"وول ستريت جورنال": الإمارات نفّذت الهجوم على منشآت جزيرة لافان الإيرانية

2026-05-12 13:05
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة قولها إنه: "بعد ساعات فقط من إعلان الولايات المتحدة وقف إطلاق النار مع إيران، شنّت مقاتلات إماراتية هجومًا على منشآت نفطية في جزيرة لافان الإيراينة".

بحسب المصادر نفسها، خلال الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفذ جيش الإمارات العربية المتحدة أيضًا هجمات على الأراضي الإيرانية، بما في ذلك الهجوم على مصفاة لافان النفطية.

وجاء في تقرير للصحيفة الأميركية: لقد "استخدمت الإمارات في الهجوم على مصفاة لافان مقاتلات غربية الصنع، يُعتقد بأنها من نوع ميراج 2000-9، لكنها لم تتبنَّ هذه العملية علنًا". مشيرة إلى أن إيران ردت على الفور بصواريخ وطائرات مُسيّرة على أهداف في دولة الإمارات.

هذا؛ وأوضحت الصحيفة أن جزيرة لافان، وهي منشأة رئيسة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 55 ألف برميل يوميًا، قد تخرج عن الخدمة لعدة أشهر.

