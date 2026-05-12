كذّب المفاوض الأميركي السابق في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) آلن آير، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول ادعائه بأن إيران تراجعت عن بنود التفاهم الأولي، مؤكدًا أن هذا الادعاء هو "أكذوبة أو اختلاق".

آير الذي كان عضوًا في فريق المفاوضين الأساسي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال الاتفاق النووي، قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية إن "ما نسمعه في العلن لا يتطابق مع حقائق ما وراء الكواليس".

مواقف آير جاءت تعقيبًا على ادعاء ترامب أمس، بأن إيران وافقت قبل يومين على إخراج مخزونها من اليورانيوم المخصب من باطن الأرض بالتعاون مع أميركا، لكنها غيرت رأيها لاحقًا.

وقيّم آير الوضع الدبلوماسي الحالي بين طهران وواشنطن بتشاؤم شديد. مشيرًا إلى الأجواء المتوترة بين البلدين وقال: "إن التوصل إلى اتفاق مع إيران الآن أصبح أصعب بكثير مما كان عليه في الماضي".

وشكّك الدبلوماسي الأميركي السابق في ادعاءات دونالد ترامب، الأخيرة حول تراجع إيران عن المقترحات التي طرحتها في المفاوضات الأولية مع أميركا، معتبرًا أن هذه التصريحات نابعة من "أكاذيب أو اختلاق" داخل البيت الأبيض.

ورأى آير أن الادعاء بأن إيران وافقت على تصدير كل ما لديها من يورانيوم عالي التخصيب مباشرة إلى أميركا هو أمر "لا يُصدق"، مؤكدًا أن "جزءًا كبيرًا مما نسمعه في العلن لا يتطابق مع حقائق ما وراء الكواليس، من أي من الجانبين".

وشدّد آير الباحث في معهد الشرق الأوسط في تحليله على "أن احتمالية نجاح المفاوضات الآن أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2015".

وقال إن "أحد الأسباب التي جعلت التوصل إلى اتفاق بين إيران وأميركا صعبًا هو إثارة قضية مضيق هرمز في المفاوضات"، مضيفًا: "لذلك، سيكون التوصل إلى اتفاق مع هذه الحكومة الإيرانية الحالية أصعب بكثير جدًا".



