قال مراسل القناة 12 في الشمال مناحيم هوروفيتس، وهو من مستوطني "كريات شمونة": "عند الساعة الـ7:45 مساءً،سقطت شظايا صواريخ اعتراضية أُطلقت نحو لبنان لحماية الجنود هناك، على منزل سكني في "كريات شمونة""، وأضاف "جزء من المنزل دُمّر بالكامل تقريبًا، هل سمعنا عن هذا الحدث؟ بالكاد ورد خبر مقتضب في منتصف الليل، تقرير أو تقريرين فقط، وأنا الآن من يخبركم بما جرى".

وتابع "أحاول أن أتخيل: لو أن هذا الأمر لم يحدث في "كريات شمونة"، بل وقع مثلًا في "تل أبيب"، لكنّا رأينا نشرات الأخبار تنفجر بهذا الحدث، ولكان العنوان الرئيسي على جدول الأعمال "الإسرائيلي" كله. وأكرر وأقول لوزير الحرب اسرائيل كاتس: الحياة على الحدود الشمالية تحوّلت إلى جحيم حقيقي، بما في ذلك الليلة الماضية، عندما جرت عمليات اعتراض وإطلاق نار باتجاه لبنان".

وأكمل مخاطبة كاتس قائلًا "هناك سؤال آخر أطرحه عليكِ: إلى متى سنبقى في لبنان؟ ماذا نفعل في لبنان؟ وأنا لا أقول ذلك على سبيل الاستفزاز أو النقد، بل نريد فقط جوابًا. نحن موجودون اليوم داخل لبنان، هذه هي المهمة".

"عالقون الآن في وضع معقّد"

من جهتها، قالت مراسلة الشؤون العسكرية في صحيفة "إسرائيل هيوم" ليلاخ شوفال خلال مقابلة على القناة 12: "ماذا يمكنني أن أشرح لك؟ أعتقد بأن لا أحد يعرف فعلًا".

شوفال أشارت الى أن "الاستعدادات الحالية تشير إلى بقاء طويل الأمد هناك. وأردفت "ما الذي يقولونه؟ يقولون إننا عالقون الآن في وضع معقّد؛ ففي البداية قيل إن حزب الله وقع في كمين استراتيجي، لكن تبيّن في نهاية الأمر ان "إسرائيل" هي من وقعت في هذا الكمين. اليوم نحن موجودون على مسافة تتراوح بين ثمانية وعشرة كيلومترات من الحدود. الانسحاب إلى الخلف الآن سيُفسَّر على أنه هزيمة، و"إسرائيل" لن تفعل ذلك. أما التقدم إلى الأمام".

وهنا، علّق مناحيم هوروفيتش على كلام على ذلك بالقول: "لكنها ستفعل ذلك عندما يكون هناك غدًا اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان، وعندها بالتأكيد لن نبقى على بعد ثمانية كيلومترات من الحدود، هذا مستحيل.. إذن ربما علينا اليوم اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بحياة سكان جنوب لبنان وحياة "سكان" الشمال، وألّا ننتظر انتهاء الحرب مع إيران بعد أسبوعين أو شهرين أو حتى سنتين، ثم نقرر ماذا سنفعل في لبنان بشكل منفصل عن إيران".

