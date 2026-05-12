قال المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسين الموسوي في بيان "يقولون إن الحرب مفروضة علينا وبعض اللبنانيين جرّونا إليها وهي حرب الآخرين على أرضنا، إلى آخر هذا الهذيان المقزّز، مؤكدًا أن "الأحياء من اللبنانيين والعرب يشمئزّون من هذا الكلام لأن الصهاينة والأوروبيين والأميركيين هم الذين فرضوا علينا كأمة الحرب في عام 1917 يوم وعد بلفور المشؤوم".

وأضاف: " اللبنانيون المقاومون الشجعان واجهوا عام 1948 الصهاينة بشرف.. الذي فرض عليكم وجرّكم ليس حزب الله بل سادتكم وأمراؤكم والعملاء الخونة للأرض والمقدسات".

وتابع الموسوي قائلًا: "لو بقي عند البعض شيء من حياء، عليهم أن يصمتوا بعد أن أثبتوا أنهم أبعد انتماءً إلى تاريخنا وجغرافيتنا حتى من أحرار أوروبا وأميركا وأفريقيا والعالم الذين كان أسطول الحرية آخر فصول انتفاضتهم المشرّفة التي تقدّرها أمتنا أجمل تقدير".

