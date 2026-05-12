قال السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني مايك هاكابي إن "إسرائيل" أرسلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بطاريات "القبة الحديدية" وجنودًا لتشغيلها خلال عملية "زئير الأسد" ضد إيران.

وقال السفير خلال مؤتمر جامعة "تل أبيب": "أريد أن أقول كلمة تقدير للإمارات العربية المتحدة، الشريك الأول في “اتفاقيات أبراهام”. فقط انظروا إلى الفوائد، فقد أرسلت "إسرائيل" ببساطة بطاريات قبة حديدية وطواقم تشغيل للمساعدة في تشغيلها".

وتحدث هاكابي عن احتمال قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيارة إضافية إلى "إسرائيل"، قائلًا: "آمل أن يحدث ذلك قريبًا جدًا، هذا الصيف. لا أعرف أي رئيس أميركي كان أقرب إلى "إسرائيل"، أو يمتلك فهمًا أوضح لقيمة شراكتنا".

وبذلك، أكد هاكابي التقرير الذي نُشر الشهر الماضي نقلًا عن مسؤولَين إسرائيليَّين ومسؤول أميركي، والذي أفاد بأن "إسرائيل" أرسلت منظومة "القبة الحديدية" إلى الإمارات في بداية الحرب.

بدوره، تطرّق السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز الليلة الماضية إلى الموضوع ذاته، فقال: "رأينا أن الإمارات استخدمت منظومات القبة الحديدية التي زوّدتها بها "إسرائيل"، وذلك على خلفية التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس، والذي أفاد بأن الإمارات نفذت ضربات عسكرية داخل إيران في بداية نيسان/أبريل.

