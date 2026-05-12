زار وفد من قيادة منطقة البقاع في حزب الله، بناءً على تكليف من الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عائلتي الشهيدين قاسم محمد قاسم "مجاهد"، وحسن علي حسن "علي الهادي"، لتقديم واجب العزاء وتهنئتهما بوسام الشهادة.

وأكد الوفد خلال الزيارة تقديره الكبير لتضحيات وعطاءات عشائر وعائلات البقاع، مشيدًا بالإيثار والتضحية التي تقدمها عائلات المنطقة في سبيل المقاومة، وباستمرارها في تقديم أبنائها في مدرسة الإمام الحسين "ع"، والسير على نهج "القادة الشهداء" ضمن محور المقاومة.

وأشار الوفد إلى أن هذه التضحيات تأتي في إطار مواجهة محور الشر وفراعنة هذا العصر، مؤكدًا التمسك بخيار المقاومة والاستمرار في تقديم الدماء والأرواح دفاعًا عن القضية والنهج الذي تتبناه المقاومة الإسلامية.

وضم الوفد كلًا من: الشيخ علي فرحات ،الحاج موفق الجمال، الشيخ عدنان فرحان، الحاج علي شومان، السيد هاني فخرالدين، الأستاذ قزحيا شبشول، والحاج حسين دندش.

كما قام الوفد بتفقد جرحى المقاومة الإسلامية وعدد من الجريحات اللواتي أصبن نتيجة الغارات "الإسرائيلية" على منطقة بعلبك، حيث اطلع على أوضاعهم الصحية، وأكد الوقوف إلى جانبهم ودعمهم في مواجهة تداعيات الاعتداءات "الإسرائيلية".

