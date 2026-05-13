كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

غريب آبادي يعلن مبادئ إيران الأساسية في المفاوضات
غريب آبادي يعلن مبادئ إيران الأساسية في المفاوضات

2026-05-13 01:29
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أنّ إيران شددت على مبادئ واضحة تتمثل في "وقف دائم للحرب وعدم تكرارها، والتعويض عن الأضرار، ورفع الحصار، ورفع العقوبات غير القانونية، واحترام حقوقها".

وفي منشور عبر منصة "اكس"، قال غريب آبادي إنّه "لا يمكن بناء سلام حقيقي بلغة الإذلال والتهديدات والتنازلات القسرية"، معتبرًا أنّ رفض بعض الأطراف لردّ إيران "لأنه لا يتضمن خطاب استسلام" يكشف أن القضية الأساسية "ليست السلام بل فرض الإرادة السياسية عبر الضغوط والتهديد".

وأضاف أنّ المطالب الإيرانية "ليست شروطًا قصوى، بل الحد الأدنى لأي ترتيبات جادة ومستدامة ومتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء أزمة بدأت باستخدام القوة غير المشروعة".

وشدد على أنّه "لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار مع الاستمرار في الحصار في الوقت نفسه، ولا عن الدبلوماسية مع تشديد العقوبات"، معتبرًا أنّ "الدعم السياسي والعسكري لكيان يشكل مصدرًا للعدوان وعدم الاستقرار يتناقض مع أي حديث عن استقرار إقليمي".

وختم غريب آبادي بالقول إنّ "هذا النهج ليس تفاوضًا، بل استمرار لسياسة الإكراه بمصطلحات دبلوماسية".

