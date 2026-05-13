كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن تقييمات استخباراتية أميركية سرية، أن إيران لا تزال تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية، رغم التصريحات العلنية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته التي تحدثت عن أن الجيش الإيراني تعرّض لـ"تدمير كبير".

وبحسب التقييمات الاستخباراتية، فإن إيران استعادت إمكانية الوصول إلى نحو 90% من منشآتها تحت الأرض المخصصة لتخزين وإطلاق الصواريخ في مختلف أنحاء البلاد، فيما يُعتبر عدد كبير من هذه المنشآت جاهزًا للعمل بشكل جزئي أو كامل.

وأضافت الصحيفة أن إيران استعادت أيضًا إمكانية الوصول العملياتي إلى 30 موقعًا صاروخيًا من أصل 33 موقعًا منتشرة على طول مضيق هرمز، بينما بقيت ثلاثة مواقع فقط غير قابلة للوصول.

وأشارت تقديرات وكالات الاستخبارات الأميركية، وفق الصحيفة، إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة، إضافة إلى حوالي 70% من مخزونها من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الذي كانت تمتلكه قبل اندلاع الحرب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة قلّصت استخدام القنابل الخارقة للتحصينات، جزئيًا، بهدف الحفاظ على مخزوناتها تحسبًا لأي نزاعات مستقبلية محتملة.

