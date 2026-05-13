كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران تنفي مزاعم الكويت حول التخطيط للقيام باعمال عدائية ضدها
إيران تنفي مزاعم الكويت حول التخطيط للقيام باعمال عدائية ضدها

2026-05-13 07:39
نفت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان مزاعم وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين، بأن إيران خططت للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، مشددة على أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة إطلاقًا.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة في بيانها هذا التصرف غير اللائق من جانب الحكومة الكويتية باستغلالها للدعاية السياسية بشأن أربعة إيرانيين من خفر السواحل كانوا يؤدون واجبهم في إطار مهمة دورية بحرية تقليدية، ودخلوا المياه الإقليمية الكويتية نتيجة خلل في نظام الملاحة.

وشددت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانها، على سياسة إيران المبدئية في احترام سيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة، بما فيها الكويت، وأعلنت أنها تتوقع من السلطات الكويتية تجنب التصريحات المتسرعة والمزاعم التي لا أساس لها، ومتابعة القضايا القائمة عبر القنوات الرسمية.

كما شددت الخارجية الإيرانية أيضًا على ضرورة تمكين سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت من الوصول إلى المواطنين الإيرانيين المحتجزين في أسرع وقت ممكن وفقًا للقانون الدولي، والإفراج الفوري عنهم.
 

