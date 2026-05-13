أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد رضا طلائي، ان إيران أثبتت قدرتها على الدفاع عن شعبها في کل من الدبلوماسية والميدان، محذرًا من أن أي تهديد أو عدوان سيواجه برد فوري يبعث على الندم.

وقال العميد طلائي في تصريح له: "يجب على العدو الأميركي- الصهيوني، سواء في الميدان أو في الدبلوماسية، أن يرضخ للحقوق المشروعة والقطعية للشعب الإيراني؛ فبدون تأمين هذه الحقوق المنطقية، لن يتمكن العدو من الخروج من المستنقع الذي وقع فيه".

وأضاف: "لقد أثبتت إيران قدراتها العالية في ميداني القتال والدبلوماسية، مدعومة بحضور الشعب في الميدان. وإذا لم يذعن العدو للمطالب المحقة والقطعية للشعب الإيراني في المسار الدبلوماسي، فعليه أن يتوقع تكرار هزائمه في الميدان العسكري".

وتابع العميد طلائي: "إن تكرار هزائم العدو في ساحة المعركة أمر يمكن التنبؤ به بالنظر إلى الحقائق الإقليمية. وبناءً على المسار الماضي، سيكون الشعب الإيراني هو المنتصر الرئيسي في هذه الحرب المفروضة مستقبلاً، حيث أظهرت إيران بشكل حاسم في كلا المجالين، الدبلوماسي والميداني، قدرتها على الدفاع عن حقوق الشعب".

وشدد على أن "أي تهديد أو اعتداء جديد من جانب العدو سيتلقى بالتأكيد ردًا فوريًا وقاطعًا ونهائيًا يجعله يشعر بالندم".

وفي الختام، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن "الهروب المتكرر للسفن والبارجات الأميركية من منطقة الصراع يعكس إرادة وقدرة القوات المسلحة من الحرس الثوري والجيش في الميدان، فضلًا عن جهوزيتهم لتقديم رد مؤلم على أي تهديد او عدوان".



الكلمات المفتاحية