أكدت مسؤولة المنظمة النسائية الديمقراطية "منى واكد" لموقع "العهد" الاخباري في الذكرى الثامنة والسبعين لنكبة فلسطين، أن ما جرى عام 1948 شكّل لحظة تأسيس لمرحلة طويلة من التهجير القسري والاقتلاع المنظم لشعبٍ كامل من أرضه، وما زالت تداعياته مستمرة حتى اليوم.

وأضافت أنّ النكبة لم تكن حدثاً تاريخياً من الماضي، بل واقعاً سياسياً ممتداً يتجدد عبر الاحتلال والاستيطان وسياسات القمع والتهجير، في ظل استمرار حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

وشدّدت فيما يتعلق بملف حق العودة معتبرةً انه حق ثابت فردي وجماعي، تكفله القوانين والقرارات الدولية، ولا يسقط بالتقادم أو بالتغيير السياسي، ولا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه بأي تسويات تنتقص من الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأضافت "واكد" أنّ المرأة الفلسطينية كانت وما زالت في قلب هذه المعركة، سواء في المخيمات أو داخل الوطن، حيث لعبت دوراً محورياً في حماية الذاكرة الوطنية، وصون الهوية، وتعزيز الصمود في وجه محاولات الطمس والتهميش.

وختمت حديثها بتجديد المنظمة النسائية الديمقراطية الوفاء لكل شبرٍ من أرض فلسطين المحتلة حتى التحرير الكامل، وتأكيدها أنّ النضال من أجل العودة والحرية والاستقلال سيبقى مستمراً، وأنّ إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر رغم كل سنوات اللجوء والمعاناة، وأنّ وحق العودة ما زال حياً وثابتاً، ما دام هناك شعب يرفض النسيان.

