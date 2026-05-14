أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن استهداف المنشآت الرياضية والبنى التحتية العامة يُعدّ دليلًا على عداء المعتدين لكرامة الشعب الإيراني وفخره.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال زيارته اليوم الخميس 14 أيار/مايو 2026 لمجمع آزادي الرياضي، حيث تفقد الأضرار التي لحقت به جراء الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وخلال الزيارة، اطلع بزشكيان على مستجدات عمليات إعادة الإعمار وحجم الأضرار، مؤكداً للمسؤولين الرياضيين ومديري المجمع ضرورة تسريع أعمال الترميم، وإصلاح البنية التحتية المتضررة، وتوفير الدعم الكامل للمرافق الرياضية في البلاد.

كما أعرب الرئيس بزشكيان عن أسفه لاستهداف البنية التحتية العامة والمنشآت الرياضية، مشيرًا إلى "أن مهاجمة هذه المجمعات لا تمثل تدميرًا لهياكل مادية فحسب، بل تعد اعتداءً على جزء من الذاكرة التاريخية والهوية الوطنية ورمزًا لآمال وفخر شباب الوطن".

وأضاف: "لطالما كان هذا الصرح مسرحًا لأعظم الإنجازات الرياضية ومصدرًا لفخر الشعب الإيراني، واستهدافه يكشف بوضوح أن أعداءنا لا يعادون قدرات البلاد الدفاعية وتقدمها العلمي فحسب، بل يستهدفون أيضاً كل رمز من رموز كرامة وتضامن الشعب الإيراني".



