الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي بعثة إيران الأممية: محاولات واشنطن زيادة عدد داعمي القرار ضد إيران مثيرة للاستهجان

إيران

بزشكيان: استهداف المنشآت الرياضية اعتداءٌ على الهوية الوطنية 
🎧 إستمع للمقال
إيران

بزشكيان: استهداف المنشآت الرياضية اعتداءٌ على الهوية الوطنية 

2026-05-14 13:56
251

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن استهداف المنشآت الرياضية والبنى التحتية العامة يُعدّ دليلًا على عداء المعتدين لكرامة الشعب الإيراني وفخره.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال زيارته اليوم الخميس 14 أيار/مايو 2026 لمجمع آزادي الرياضي، حيث تفقد الأضرار التي لحقت به جراء الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وخلال الزيارة، اطلع بزشكيان على مستجدات عمليات إعادة الإعمار وحجم الأضرار، مؤكداً للمسؤولين الرياضيين ومديري المجمع ضرورة تسريع أعمال الترميم، وإصلاح البنية التحتية المتضررة، وتوفير الدعم الكامل للمرافق الرياضية في البلاد.

كما أعرب الرئيس بزشكيان عن أسفه لاستهداف البنية التحتية العامة والمنشآت الرياضية، مشيرًا إلى "أن مهاجمة هذه المجمعات لا تمثل تدميرًا لهياكل مادية فحسب، بل تعد اعتداءً على جزء من الذاكرة التاريخية والهوية الوطنية ورمزًا لآمال وفخر شباب الوطن".

وأضاف: "لطالما كان هذا الصرح مسرحًا لأعظم الإنجازات الرياضية ومصدرًا لفخر الشعب الإيراني، واستهدافه يكشف بوضوح أن أعداءنا لا يعادون قدرات البلاد الدفاعية وتقدمها العلمي فحسب، بل يستهدفون أيضاً كل رمز من رموز كرامة وتضامن الشعب الإيراني".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مسعود بزشكيان العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
سفير إيران في الأمم المتحدة: مسؤولية الوضع في مضيق هرمز تقع على عاتق بادئي الحرب
سفير إيران في الأمم المتحدة: مسؤولية الوضع في مضيق هرمز تقع على عاتق بادئي الحرب
إيران منذ 22 دقيقة
زيارة ترامب للصين وبيان السيد الخامنئي وترشيد الاستهلاك محور اهتمام الصحف الإيرانية
زيارة ترامب للصين وبيان السيد الخامنئي وترشيد الاستهلاك محور اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 9 ساعات
مسؤول إيراني: 250 ألف دعوى قضائية وشكوى جنائية ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني
مسؤول إيراني: 250 ألف دعوى قضائية وشكوى جنائية ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني
إيران منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
سفير إيران في الأمم المتحدة: مسؤولية الوضع في مضيق هرمز تقع على عاتق بادئي الحرب
سفير إيران في الأمم المتحدة: مسؤولية الوضع في مضيق هرمز تقع على عاتق بادئي الحرب
إيران منذ 22 دقيقة
زيارة ترامب للصين وبيان السيد الخامنئي وترشيد الاستهلاك محور اهتمام الصحف الإيرانية
زيارة ترامب للصين وبيان السيد الخامنئي وترشيد الاستهلاك محور اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 9 ساعات
"سي إن إن": الحرب على إيران تضغط على ترامب انتخابيًا
عربي ودولي منذ 19 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة