حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، من خطر حدوث ركود إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة حتى عام 2027.

ونصحت جورجيفا في بيان اليوم الخميس 14 أيار/مايو 2026، الحكومات الأوروبية باتخاذ تدابير محددة الأهداف في ما يتعلق بأسعار النفط، مع وضع استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة.

ووصلت العقود المستقبلية العالمية للنفط أعلى مستوى لها في أربع سنوات، متجاوزة 126 دولارًا للبرميل في لندن الشهر الماضي، بعدما أحدث العدوان الأميركي و"الإسرائيلي" على إيران أكبر اضطراب للإمدادات في التاريخ.

وهدأت الأسعار منذ ذلك الحين، إذ جرى تداول عقود خام برنت قرب 106 دولارات للبرميل اليوم، مع استمرار الجمود في جهود واشنطن وطهران للتوصل إلى حل دبلوماسي.

