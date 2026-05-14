الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي محلل "اسرائيلي": نتنياهو كشف الحليفة الاستراتيجية الأهمّ لنا بوجه إيران

لبنان

غارات العدو على بلدات الجنوب والبقاع الغربي متواصلة
🎧 إستمع للمقال
لبنان

غارات العدو على بلدات الجنوب والبقاع الغربي متواصلة

2026-05-14 15:03
207

في تصعيدٍ مستمر للهمجية "الإسرائيلية" على البلدات اللبنانية، يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته الجوية، مستهدفًا بلدة صديقين، كما استهدف بلدة تفاحتا بغارة نفذتها طائرة مُسيّرة معادية، أعقبها غارة جوية عبر الطيران الحربي استهدفت البلدة نفسها، إضافةً إلى غارة استهدفت بلدة زبقين، وأخرى على بلدة ياطر.

كما استهدف قصف مدفعي "إسرائيلي" بلدات: زوطر الشرقيّة، يحمر الشقيف، كفرتبنيت، المنصوري، والغندورية.

كذلك، استهدف الطيران الحربي بلدات: المنصوري، وعيتيت، وسيناي، والزرارية، وجرجوع، وكفرملكي، وحداثا.

واستهدفت غارة من مسيّرة بلدة دبعال، بينما أغار الطيران المسيّر مستهدفًا سيارة في بلدة القصيبة.

وفي البقاع الغربي، أغار الطيران الحربي مستهدفًا بلدتي يحمر وعين التينة، وبلدتي لبايا وسحمر.

ونفّذ العدو تفجيرًا في مدينة الخيام.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان البقاع الغربي الجنوب العدوان الصهيوني العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون الشهيد بشار عرار في الحلانية
حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون الشهيد بشار عرار في الحلانية
لبنان منذ 12 دقيقة
الموسوي: على البعض أن يوقفوا تآمرهم على لبنان والوطنيين فيه
الموسوي: على البعض أن يوقفوا تآمرهم على لبنان والوطنيين فيه
لبنان منذ 14 دقيقة
الاتحاد العمالي في الجنوب يطالب الدولة بدعم الصامدين وتعويض المتضررين
الاتحاد العمالي في الجنوب يطالب الدولة بدعم الصامدين وتعويض المتضررين
لبنان منذ 16 دقيقة
حزب الله يشيّع الشهيدين قطايا وعلوه في الهرمل
حزب الله يشيّع الشهيدين قطايا وعلوه في الهرمل
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون الشهيد بشار عرار في الحلانية
حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون الشهيد بشار عرار في الحلانية
لبنان منذ 12 دقيقة
الموسوي: على البعض أن يوقفوا تآمرهم على لبنان والوطنيين فيه
الموسوي: على البعض أن يوقفوا تآمرهم على لبنان والوطنيين فيه
لبنان منذ 14 دقيقة
الاتحاد العمالي في الجنوب يطالب الدولة بدعم الصامدين وتعويض المتضررين
الاتحاد العمالي في الجنوب يطالب الدولة بدعم الصامدين وتعويض المتضررين
لبنان منذ 16 دقيقة
مفاوضات واشنطن: السلطة تريد التنسيق الأمني مع الاحتلال
مفاوضات واشنطن: السلطة تريد التنسيق الأمني مع الاحتلال
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة