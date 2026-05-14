في تصعيدٍ مستمر للهمجية "الإسرائيلية" على البلدات اللبنانية، يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته الجوية، مستهدفًا بلدة صديقين، كما استهدف بلدة تفاحتا بغارة نفذتها طائرة مُسيّرة معادية، أعقبها غارة جوية عبر الطيران الحربي استهدفت البلدة نفسها، إضافةً إلى غارة استهدفت بلدة زبقين، وأخرى على بلدة ياطر.

كما استهدف قصف مدفعي "إسرائيلي" بلدات: زوطر الشرقيّة، يحمر الشقيف، كفرتبنيت، المنصوري، والغندورية.

كذلك، استهدف الطيران الحربي بلدات: المنصوري، وعيتيت، وسيناي، والزرارية، وجرجوع، وكفرملكي، وحداثا.

واستهدفت غارة من مسيّرة بلدة دبعال، بينما أغار الطيران المسيّر مستهدفًا سيارة في بلدة القصيبة.

وفي البقاع الغربي، أغار الطيران الحربي مستهدفًا بلدتي يحمر وعين التينة، وبلدتي لبايا وسحمر.

ونفّذ العدو تفجيرًا في مدينة الخيام.



