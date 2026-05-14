الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي رئيس أركان الجيش الإيراني: أميركا ستخسر في الحرب معنا

عين على العدو

محلل
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

محلل "اسرائيلي": نتنياهو كشف الحليفة الاستراتيجية الأهمّ لنا بوجه إيران

2026-05-14 15:04
327

شنّ محلل صحيفة "معاريف" بن كسبيت هجومًا عنيفًا على رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو منتقدًا كشفه عن الزيارة السرية التي قام بها إلى دولة الإمارات العربية أثناء الحرب على إيران، واصفًا نتنياهو بأنه "ليس رصينًا"، على حدّ تعبيره. 

وجاء في مقالة لبن كسبيت: "يعتاد مؤيّدو بنيامين نتنياهو أن يطرحوا، في نهاية النقاش أو بدايته، هذا السؤال: "حسنًا، لكن من يمكنه أن يحلّ محله؟". لهذا السؤال إجابات كثيرة، لكن الإجابة الصحيحة هذا الصباح هي: يمكن أن يحلّ محله من لا يكشف الحليفة الاستراتيجية الأهمّ لنا في المنطقة أمام إيران، ويمكن أن يحلّ محله من لا يتباهى ويؤكد رسميًا زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة خلال حرب مع إيران، ويمكن أن يحلّ محله من لا يُلحق ضررًا هائلًا بمصالحنا ومصالحهم خلال الحرب فقط من أجل جني مكسب إعلامي قصير الأمد أو صرف الانتباه عن تقديم موعد الانتخابات وتفاهات من هذا النوع".

أضاف: "رؤساء الحكومات "الإسرائيليون" يعقدون لقاءات سرية طوال الوقت. مع زعماء، ومع نظراء، ومع جهات أمنية أجنبية، ومع مختلف الجهات التي يكون الصمت مناسبًا بشأنها. ورؤساء الحكومات "الإسرائيليون" "الرصينون" لا يسرّبون خبر عقد هذه اللقاءات، حتى لا يتسبّبوا بضرر لمصالح "إسرائيل" وشركائها، وحتى يُتيحوا استمرار مثل هذه الاتصالات مستقبلًا أيضًا".

وتابع: "أما بنيامين نتنياهو، فليس رئيس حكومة رصين. فمن وجهة نظره، مصالحه تسبق مصالح الدولة. وهو يعلم أن الكشف عن وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة خلال حرب بين "إسرائيل" وإيران سيلحق ضررًا هائلًا، لا يمكن تصوره، بحليفتنا. ولا أحد يعرف ذلك أفضل منه. لا أحد. ومع ذلك، مساء الأربعاء، أكد مكتب رئيس الحكومة رسميًا حدوث الزيارة، بل إن الأحمق المفيد المناوب، زيف أغمون، تباهى حتى بأن "الشيخ بنفسه أخذ نتنياهو بسيارته إلى القصر".

وأكد بن كسبيت قائلًا: "هذا الرجل غير مؤهل للمنصب. منذ زمن. وحتى لو تم تسريب خبر الزيارة، كان ينبغي على مكتب رئيس الحكومة أن يتجاهل الأمر. ألا يعلّق. بل وحتى أن ينفي. لكنه بالتأكيد سيدّعي أنه غير قادر على الكذب. المشكلة أن أحدًا لن يصدقه. حتى هو نفسه. لماذا فعل ذلك؟ لكي لا يتحدثوا عن تقديم موعد الانتخابات؟ لكي يزيح عن جدول الأعمال المفاوضات المثيرة للغضب التي يديرها بشأن قانون التهرب من التجنيد؟ ما أهمية ذلك؟ المهم أنه ارتكب فعلًا لا يجوز ارتكابه، يدل على الاستهتار، وعلى عدم الأهلية، وعلى الخروج عن المسار".

وختم: "تقع الإمارات العربية المتحدة على بُعد مرمى حجر من إيران. إنها دولة صغيرة تفتقر إلى القدرة على مواجهة الجمهورية الإسلامية. علاقاتنا معها علنية، لكن زيارة رئيس حكومة إليها خلال حرب مع إيران هي خطوة تقترب من الخيانة. وقد دفع تأكيد نتنياهو الإمارات إلى نفي الزيارة رسميًا، في وقت كان عباس عراقجي يهدد الإمارات بالفعل ويتحدث عن "تداعيات خطيرة" لعمل الخيانة هذا. نعم، هذا هو الرجل الذي يدير حياتنا هنا".

الكلمات المفتاحية
الإمارات العربية المتحدة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو
إقرأ المزيد
المزيد
تهديد المسيّرات يشل الحركة في
تهديد المسيّرات يشل الحركة في "الشمال".. قرار استثنائي باحتجاز الطلاب داخل المدارس
عين على العدو منذ 7 ساعات
موقع
موقع "واللا" الصهيوني: زامير زار الإمارات "سرًا" خلال الحرب
عين على العدو منذ 8 ساعات
تحليل
تحليل "إسرائيلي": الكشف عن زيارة نتنياهو أحرج الإمارات
عين على العدو منذ 20 ساعة
"معاريف": حزب الله يرفع المواجهة و"إسرائيل" أمام اختبار الردع
عين على العدو منذ 21 ساعة
مقالات مرتبطة
الموسوي: على البعض أن يوقفوا تآمرهم على لبنان والوطنيين فيه
الموسوي: على البعض أن يوقفوا تآمرهم على لبنان والوطنيين فيه
لبنان منذ 14 دقيقة
خرق
خرق "إسرائيلي" متواصل لوقف إطلاق النار في غزّة: 8 شهداء وخمسون جريحًا
فلسطين منذ ساعة
مفاوضات واشنطن: السلطة تريد التنسيق الأمني مع الاحتلال
مفاوضات واشنطن: السلطة تريد التنسيق الأمني مع الاحتلال
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
تهديد المسيّرات يشل الحركة في
تهديد المسيّرات يشل الحركة في "الشمال".. قرار استثنائي باحتجاز الطلاب داخل المدارس
عين على العدو منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة