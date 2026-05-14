كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

رئيس أركان الجيش الإيراني: أميركا ستخسر في الحرب معنا
2026-05-14 15:08
أكد رئيس أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن الولايات المتحدة الأميركية ستخسر في الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية "بفضل شجاعة وصمود القوات المسلحة ودعم الشعب الإيراني الدائم"، مشيرًا إلى أن الهزيمة الأميركية في هذه الحرب "سيتخلد في التاريخ".

وقال الأدميرال سياري، خلال لقائه برئيس منظمة الطيران المدني الإيراني العميد أبوذر قربان شيرودي في مقر المنظمة اليوم الخميس 14 أيار/مايو 2026: "فيما يتعلق بنقل جثامين شهداء سفينة دنا إلى إيران، فإننا نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمنظمة الطيران المدني الإيرانية على مبادرتها وسخائها في هذه العملية، ومساندتها لنا، وهو ما كان له أثر بالغ الأهمية بالنسبة لنا".

وأشار الأدميرال سياري إلى مراسم الجنازة المهيبة التي أقيمت لشهداء سفينة دنا، بمشاركة شعبية حاشدة، معتبرًا أن هذه المراسم "تعكس تقدير الشعب لشجاعة هؤلاء الأحبة".

ولفت إلى حرب الولايات المتحدة في فيتنام وفنزويلا، والجرائم التي ارتكبتها في محاولة لتحقيق أهدافها عبر الاغتيالات والانقلابات والتخريب، وقال الأدميرال سياري مؤكدًا: ستُهزم أميركا في الحرب مع إيران بفضل شجاعة وصمود القوات المسلحة ودعم الشعب الإيراني، الذي كان حاضرًا دائمًا بكامل عتاده وقدراته الدفاعية، وسيبقى هذا في التاريخ".

وختم رئيس أركان الجيش الإيراني مُشيدًا بـ"الصمود الاجتماعي العالي للشعب الإيراني في ظل ظروف الحرب المفروضة"، معتبرًا أن "هذا الصمود العالي للشعب في الظروف الراهنة يُثقل كاهل المسؤولين، وعليهم أن يكونوا ممتنين لهذه الوحدة والتلاحم الوطني للشعب وجهوده الدؤوبة".

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الجيش الايراني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
