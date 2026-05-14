الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي إصاباتٌ خطيرة جراء محلّقات حزب الله.. كابوس يطارد الاحتلال في لبنان

عين على العدو

جيش الاحتلال يواجه محلّقات حزب الله بوسائل بدائية
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

جيش الاحتلال يواجه محلّقات حزب الله بوسائل بدائية

2026-05-14 15:25
388

أكّد مراسل الشؤون العسكرية في "القناة 12" نيتسان شابير، أنّ "المحلّقات المفخخة ما تزال تشكّل التهديد المركزي للقوات التابعة للجيش "الإسرائيلي" "العاملة" داخل الأراضي اللبنانية".

وقال شابير، في تقرير: "القوات الموجودة في الميدان، وقد كنتُ هناك أمس (الأربعاء 13 أيار/مايو 2026) داخل لبنان، تحاول أنْ تواجه هذا التهديد بوسائل ذاتية، من بينها استخدام شباك الصيد، والجنود (الصهاينة) يطلقون النار بأنفسهم على المحلّقات".

وكشف عن حادثة شاهدها خلال "وجوده" في مدينة الخيام جنوب لبنان "حيث رصدت القوات محلّقة مفخّخة، وتم في هذه الحال إصدار إنذار مُسبَق، فبدأ المقاتلون (الصهاينة) ينظرون إلى السماء ويبحثون عن الاتجاه الذي ستأتي منه المحلّقة، ثم فتحوا النار باستخدام الأسلحة الخفيفة في محاولة لإسقاطها، وفي نهاية المطاف نجحوا بالفعل في إسقاطها"، بحسب شابير. 

ورجّح أنْ لا تكون هذه المحلّقة تعمل بالألياف البصرية، مبررًا ذلك بأنّه "كان من الممكن رصدها وإعطاء إنذار مبكر للمقاتلين الموجودين في الميدان"، مستدركًا بالقول: "لكنْ من دون شك فإنّ الحديث يدور عن تهديد خطير جدًّا بالنسبة إلى القوات "العاملة" داخل الأراضي اللبنانية".

وبينما تحدث عن "حلول يقولون عنها داخل "الجيش" (الصهيوني) ويجري ابتكارها بشكل ارتجالي وفوري داخل الميدان"، أشار إلى أنّه "لم يتم الاستعداد لهذا التهديد مُسبقًا، رغم أنّ الجميع كانوا يعلمون به". 

وذكَّر بأنّه "في عام 2018، عقدت لجنة في "الكنيست" لمناقشة هذا الملف، وبعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في شباط/فبراير 2022 شاهدوا الاستخدام الواسع للمحلّقات المفخّخة هناك".

أضاف: "لكن، رغم ذلك، لم يتم التحضير بالشكل المطلوب، سواءٌ على مستوى الصناعات العسكرية "الإسرائيلية" أو من ناحية تطوير وإنتاج حلول محلية لهذا التهديد. ولذلك تأخّروا (الحكومة الصهيونية آنذاك) كثيرًا، وهذا ما يحاولون الآن تداركه بشكل عاجل".

وفيما أكّد شابير أنّ "الأمر سيستغرق أشهرًا عدّة على الأقل قبل التمكُّن من توفير حل فعلي في الميدان"، لفت الانتباه إلى أنّ "الجنود يحاولون حماية أنفسهم بما هو مُتاح، سواءٌ باستخدام الشباك أو عبر إطلاق النار نحو السماء لإسقاط تلك المحلّقات".
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله جيش الاحتلال المحلقات محلقة
إقرأ المزيد
المزيد
تهديد المسيّرات يشل الحركة في
تهديد المسيّرات يشل الحركة في "الشمال".. قرار استثنائي باحتجاز الطلاب داخل المدارس
عين على العدو منذ 7 ساعات
موقع
موقع "واللا" الصهيوني: زامير زار الإمارات "سرًا" خلال الحرب
عين على العدو منذ 8 ساعات
تحليل
تحليل "إسرائيلي": الكشف عن زيارة نتنياهو أحرج الإمارات
عين على العدو منذ 20 ساعة
"معاريف": حزب الله يرفع المواجهة و"إسرائيل" أمام اختبار الردع
عين على العدو منذ 21 ساعة
مقالات مرتبطة
حزب الله يشيّع الشهيدين قطايا وعلوه في الهرمل
حزب الله يشيّع الشهيدين قطايا وعلوه في الهرمل
لبنان منذ 3 ساعات
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 15-05-2026 
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 15-05-2026 
لبنان منذ 9 ساعات
قماطي: نحذر من الفتنة التي تحوكها السلطة وبعض الجالسين على كراسي المسؤولية 
قماطي: نحذر من الفتنة التي تحوكها السلطة وبعض الجالسين على كراسي المسؤولية 
لبنان منذ 18 ساعة
محلّقات الألياف البصرية: هتك صورة الردع
محلّقات الألياف البصرية: هتك صورة الردع "الإسرائيلي"
مقالات منذ 19 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة