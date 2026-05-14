إيران تبدأ السماح بعبور سفن صينية عبر مضيق هرمز
2026-05-14 15:54
308

بدأت إيران السماح لعدد من السفن الصينية بالعبور عبر مضيق هرمز بعد التوصل إلى تفاهمات مع بكين بشأن بروتوكولات الإدارة الإيرانية للممر المائي الاستراتيجي.

وأوضحت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية، نقلًا عن مصدر إيراني مطّلع قوله: "إن القرار جاء بمبادرة من الجمهورية الإسلامية في إيران، وبعد اتصالات ومتابعات أجراها وزير الخارجية الصيني والسفير الصيني في طهران، بهدف تسهيل عبور السفن الصينية استنادًا إلى "العلاقات العميقة والشراكة الاستراتيجية" بين البلدين".

وأضاف المصدر الإيراني أن الجانبين توصلا إلى تفاهم يسمح بعبور عدد من السفن الصينية المطلوبة من قبل بكين، شرط الالتزام بالبروتوكولات الإيرانية الخاصة بإدارة الممر المائي، مشيرًا إلى أن عمليات العبور بدأت بالفعل منذ الليلة الماضية.

وأوضحت وكالة "فارس" أن هذه الخطوة تأتي ضمن "الإدارة الإيرانية المنظمة والذكية" لمضيق هرمز، في ظل التوترات الإقليمية والتطورات المرتبطة بالملاحة والطاقة في المنطقة.

ورأى خبراء، بحسب الوكالة الإيرانية أن اعتماد طهران على بروتوكولات داخلية لتنظيم حركة العبور من شأنه أن يُفشل محاولات استخدام المضيق كورقة ضغط سياسية خارجية، كما يعزز موقع إيران في إدارة أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم.

من جهتها وفي السياق كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن عبور 30 سفينة من مضيق هرمز تحت إشراف بحرية الحرس الثوري منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم.
 

الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز النفط الصين
