أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس 14 أيار 2026، أنّ مضيق هرمز يتعرض حاليًا لأضرار نتيجة العدوان الأميركي والحصار المفروض عليه، مشددًا على أنّ إيران تعتبر المضيق مفتوحًا أمام جميع السفن التجارية.

وقال عراقجي في تصريح له على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" اليوم الخميس 14 أيار/مايو 2026: "إنّ السفن التجارية "يجب أن تتعاون مع قواتنا البحرية"، مضيفًا أنّ طهران "لم تضع أي عقبات أمام حركة الملاحة".

وأكد أنّ الولايات المتحدة تفرض الحصار على مضيق هرمز، معربًا عن أمله في "إنهاء هذه الحالة عبر رفع الحصار غير القانوني الذي فرضته".

ودعا عراقجي دول مجموعة "بريكس" إلى إدانة "العدوان غير القانوني" الذي تشنه الولايات المتحدة و"إسرائيل" ضد إيران، قائلًا: "حان الوقت لنتعاون معًا في التصدي للهيمنة".

وأضاف أنّ "الغرب يتجاهل الإبادات الجماعية وانتهاكات سيادة الدول والقرصنة العلنية في المياه الدولية بسبب شعوره بالإفلات من العقاب والتفوق الزائف"، داعيًا إلى "اتخاذ إجراءات عملية لوقف إشعال الحروب وإنهاء حصانة منتهكي ميثاق الأمم المتحدة".

وشدد على أنّ "إيران، مثل العديد من الدول المستقلة، كانت ضحية للتوسع غير القانوني وإشعال الحروب"، مضيفًا أنّ الشعب الإيراني "وقف بشجاعة للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها".

وأكد عراقجي أنّ "إيران لا تُقهَر، وكلما تعرضت للضغط تظهر أقوى وأكثر اتحادًا"، لافتًا إلى أنّ طهران "مستعدة للقتال بكل قوتها دفاعًا عن الحرية وأرضها، وبالقدر نفسه مستعدة لمتابعة وحماية الدبلوماسية".

واعتبر أنّ "المعركة التي صمدت فيها إيران هي دفاع عن جميع أعضاء بريكس، ودفاع عن عالم جديد بصدد بنائه"، مضيفًا أنّ القوى "الإمبريالية الرجعية تسعى لإرجاع الزمن إلى الوراء، وتظهر ردود فعل عدوانية يائسة في مسار سقوطها".

ورأى أنّ مجموعة "بريكس" يمكن أن تتحول إلى "أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل نظام عالمي جديد أكثر عدلًا وتوازنًا وإنسانية".

