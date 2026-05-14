وبحسب أمانة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فإن إنتاج النفط للدول الأعضاء الاثنتي عشرة في المنظمة بلغ 18 مليونًا و983 ألف برميل يوميًا في نيسان/أبريل 2026، بانخفاض قدره مليون و727 ألف برميل يوميًا مقارنةً بشهر أذار/مارس.

وتراجع إنتاج إيران من النفط بمقدار 211 ألف برميل يوميًا في نيسان/أبريل، ليصل إلى مليونين و854 ألف برميل يوميًا. وكان متوسط إنتاج إيران اليومي من النفط في عام 2025 يبلغ 3 ملايين و263 ألف برميل، وفي عام 2024 بلغ 3 ملايين و257 ألف برميل.

كانت السعودية، بإنتاج يومي بلغ 6 ملايين و768 ألف برميل، وإيران، بإنتاج يومي بلغ مليوني و854 ألف برميل، أكبر منتجين للنفط الخام في منظمة أوبك خلال شهر نيسان/أبريل، على التوالي.

كما بلغ إنتاج أعضاء تحالف أوبك+ 14 مليونًا و207 آلاف برميل يوميًا في نيسان/أبريل، بانخفاض قدره 12 ألف برميل عن إنتاجهم في أذار/مارس الذي بلغ 14 مليونًا و219 ألف برميل. في المقابل، شهدت كازاخستان أكبر زيادة في الإنتاج خلال نيسان/أبريل، حيث بلغ إنتاجها 115 ألف برميل يوميًا.

وبلغ إجمالي إنتاج النفط الخام اليومي من أوبك وحلفائها في نيسان/أبريل 33 مليونًا و190 ألف برميل، بانخفاض قدره مليون و738 ألف برميل عن إنتاجهم في أذار/مارس الذي بلغ 34 مليونًا و929 ألف برميل.

ووفقًا لأحدث تقرير شهري صادر عن أوبك، انخفض سعر النفط الخام الإيراني الثقيل بمقدار 21 دولارًا أميركيًا في نيسان/أبريل مقارنةً بشهر أذار/مارس. وسُجّل سعر النفط الخام الإيراني الثقيل في نيسان/أبريل عند 103.10 دولارًا أميركيًا للبرميل، مقارنةً بـ 124.10 دولارًا أميركيًا للبرميل في أذار/مارس. بلغ متوسط سعر النفط الخام الإيراني الثقيل 75.41 دولارًا أميركيًا في عام 2025.

كما بلغ سعر سلة أسعار النفط الخام لمنظمة أوبك 108.79 دولارًا أميركيًا للبرميل في نيسان/أبريل، بانخفاض قدره 7.57 دولارًا أميركيًا عن أذار/مارس.

ووفقًا لأحدث تقرير شهري صادر عن أمانة منظمة أوبك في أيار/مايو، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط الخام بمقدار 1.35 مليون برميل يوميًا في عام 2027. ويُتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط في عام 2027 نحو 107.87 مليون برميل.

