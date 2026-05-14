شيّعت المقاومة الإسلامية وأهالي مدينة بعلبك الشهيد المجاهد الحاج محسن محمود عطية "ربيع حيدر"، الذي ارتقى في معراج الشهادة، دفاعًا عن لبنان وشعبه، وذلك بمشاركة حشود شعبية وفعاليات دينية وسياسية واجتماعية.

انطلقت مراسم التشييع من ساحة الشهداء المستحدثة في مدينة بعلبك، حيث أقيمت للشهيد مراسم تكريمية وقدمت ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية قسم العهد والوفاء بمتابعة خط المقاومة وصون دماء الشهداء،

بعدها، أمَّ فضيلة الشيخ نبيل أمهز الصلاة على الجثمان الطاهر للشهيد الذي لُفَّ بعلم المقاومة.

تقدمت المسيرة الفرق الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الرايات وصور القادة والشهداء، وسط الهتافات والشعارات الحسينية المؤيدة للمقاومة. وعند وصول الموكب إلى جنة الشهداء، وُوري الجثمان الطاهر في الثرى.





الكلمات المفتاحية