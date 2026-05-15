الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 14-05-2026 

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-05-15 00:25
259
22:44 |
الخارجية الإيرانية: تؤكد طهران على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وتذكّر المجتمع الدولي بمسؤوليته لوقف الإبادة وإنهاء الاحتلال
22:44 |
الخارجية الإيرانية: يوم النكبة هو تذكير بمؤامرة أعداء الإنسانية ضد فلسطين ومنطقة غرب آسيا والتي كانت نتيجتها زعزعة امن المنطقة
21:56 |
الكونغرس الأميركي يرفض مشروع قانون لخفض تمويل حلف "الناتو" بمقدار 482 مليون دولار
21:48 |
"رويترز": العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي ترتفع 4.25 دولارًا لتصل إلى 105.42 دولارًا للبرميل
21:12 |
مندوب إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني: هذا اليوم يذكّرنا بتهجير الفلسطينيين ولا يزال رمزًا لمأساة إقليمية كبرى
21:12 |
سعيد إيرواني: نؤمن بأنّ مستقبل فلسطين يجب أنْ يتقرّر على أيدي الفلسطينيين أنفسهم
21:09 |
مندوب إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني: هذا اليوم يذكّرنا بتهجير الفلسطينيين ولا يزال رمزًا لمأساة إقليمية كبرى
21:09 |
سعيد إيرواني: نؤمن بأنّ مستقبل فلسطين يجب أنْ يتقرّر على أيدي الفلسطينيين أنفسهم
19:43 |
"فايننشال تايمز": التوتر في الخليج يدفع صناعة البتروكيماويات الأوروبية نحو حافة الانهيار
19:25 |
الحرس الثوري: الموقوف في شبكة التجسس لمصلحة "الموساد" كان يرسل معلومات عن بعض النقاط الحساسة إلى العدو
19:24 |
الحرس الثوري: كشف شبكة تجسس تابعة لـ"الموساد" واعتقال عنصرها الرئيسي في محافظة أردبيل شمال غرب إيران
19:04 |
"دايلي بيست": ترامب فشل في تحقيق أيّ نتائج خلال زيارته إلى الصين
18:31 |
"رويترز": النفط يرتفع بأكثر من 3 دولارات للبرميل
17:37 |
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي: نعلم جميعًا عدم كفاءة ترامب في أميركا وهو كذلك في الخارج
17:37 |
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي: كل ما يعود به ترامب إلى الوطن هو توبيخ من شي جين بينغ بشأن تايوان وإنّه لعارٌ مُطلق
17:36 |
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تعليقًا على زيارة ترامب إلى الصين: لا شيء يُذكر للشعب الأميركي بشأن التعرفات الجمركية أو التجارة أو مضيق هرمز أو الحرب الإيرانية أو أوكرانيا
17:27 |
وزير الخارجية الصيني: نشجّع أميركا وإيران على مواصلة حل "خلافاتهما" و"نزاعاتهما" عبر الحوار والمحادثات
17:23 |
وزير الخارجية الصيني عقب زيارة الرئيس الأميركي إلى بكين: الصين ستواصل دورها في تعزيز إنهاء الأعمال العدائية وإحلال السلام في الشرق الأوسط
17:23 |
وزير الخارجية الصيني: الرئيس شي جين بينغ سيزور الولايات المتحدة في الخريف المقبل
16:11 |
إيران| مساعد وزير الخارجية كاظم غريب آبادي: مستعدون للتعاون بفاعلية مع المنظمات الدولية في موضوعات مثل صياغة القانون الدولي
16:11 |
إيران| آبادي: مستعدون للتعاون في مواجهة الإجراءات القسرية الأحادية ودعم التعددية وتعزيز القدرات القانونية للدول الأعضاء
16:03 |
وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت: يمكن أن تعود حرية الملاحة لمضيق هرمز بسرعة نسبية في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران
15:18 |
عراقجي: موضوع اليورانيوم المخصب معقد جداً وتوصلنا لتفاهم مع واشنطن لتأجيله إلى مرحلة أخرى من المفاوضات
15:17 |
عراقجي: الوساطة الباكستانية لم تفشل لكنها تواجه صعوبات وسنرحب بأي جهد تبذله الصين للمساعدة في حل الأزمة
15:02 |
عراقجي: كثير منا يواجه أشكالاً مختلفة من هذا الإكراه بل وحتى أشكالاً بغيضة
15:02 |
عراقجي: لقد آن الأوان لنتكاتف ونعمل معاً على توضيح أن هذه الممارسات يجب أن تُطوى صفحتها إلى الأبد
15:01 |
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: صرحتُ في قمة وزراء خارجية دول "البريكس" إن مقاومة إيران للأمريكي ليست معركة غريبة
14:24 |
"رويترز" عن ترامب: لا أمانع في تعليق إيران لبرنامجها النووي 20 عاماً لكن يجب أن يكون ذلك التزاماً "حقيقياً"
14:24 |
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: سأتخذ قراراً خلال أيام بشأن رفع العقوبات عن شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني
14:15 |
عراقجي: إيران ممتنة لروسيا على عرضها نقل اليورانيوم المخصب ورغبة موسكو في المساعدة ومستعدون لمناقشة هذا العرض في وقت لاحق
13:23 |
عراقجي: نشكك في جدية واشنطن بالمفاوضات وعندما نلمس جدية منها سنمضي قدمًا في مسار التفاوض
13:23 |
عراقجي: موضوع اليورانيوم المخصب معقد جدا وتوصلنا لتفاهم مع واشنطن لتأجيله إلى مرحلة أخرى من المفاوضات
13:11 |
عراقجي: المفاوضات الحالية تتعثر بسبب نقص الثقة والرسائل المتناقضة التي تصلنا من الأميركيين
13:11 |
عراقجي: قبل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يجب أن تكون الأمور محددة ودقيقة
13:11 |
عراقجي: برنامجنا النووي سلمي وجاهزون للتأكيد على سلميته
13:11 |
عراقجي: مضيق هرمز مفتوح للعبور باستثناء سفن الدول التي تحاربنا وعلى السفن التي تعبره التنسيق مع جيشنا
13:06 |
وزیر الخارجية الإيراني عباس عراقجي: نحافظ على فترة وقف إطلاق النار رغم هشاشتها لإتاحة المجال للمساعي الدبلوماسية
13:06 |
عراقجي: مهتمون بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادًا
13:06 |
عراقجي: ليس هناك أي حل عسكري بشأن إيران ولن نستسلم تحت الضغط أو التهديد
12:33 |
إيران| بيان علماء أهل السنة في سيستان وبلوشستان: مستعدون لدعم القوات البحرية التابعة لحرس الثورة والجيش بكل السبل
12:33 |
إيران| بيان علماء أهل السنة في سيستان وبلوشستان: نعتبر حكام بعض دول الخليج خونة للأمن الجماعي في المنطقة
12:33 |
إيران| علماء السنة في سيستان وبلوشستان: بعض حكام الخليج كانوا ضيوفاً على مائدة أمن إيران لكنهم وضعوا إمكاناتهم تحت تصرف العدوان
12:32 |
بيان علماء أهل السنة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران: إغلاق مضيق هرمز أمام العدو دفاع استباقي
12:32 |
إيران| بيان علماء أهل السنة في سيستان وبلوشستان: مضيق هرمز ليس ممراً مائياً دولياً يحق لأي دولة معتدية استخدامه دون قيد أو شرط
12:32 |
إيران| بيان علماء أهل السنة في سيستان وبلوشستان: يحق لإيران أن تمنع دخول أي سفينة حربية أو تجارية مرتبطة بالدول المعتدية إلى الخليج
12:31 |
"بلومبرغ": في حين سارع محمد بن زايد إلى التعاون مع إدارة ترامب و"الإسرائيليين" أبلغه نظراؤه الخليجيون أن هذه ليست حربهم
12:31 |
"بلومبرغ": الإمارات نفذت هجمات محدودة ضد إيران من دون دعم من دول الخليج بدءاً من أوائل آذار/ مارس ومرة أخرى في نيسان/ أبريل
12:29 |
"بلومبرغ": الإمارات حاولت عبثاً حثّ السعوديين على تنسيق الرد على إيران لكنها شعرت بالإحباط عندما قوبل طلبها بالرفض
12:18 |
الهند| رئاسة مجموعة "بريكس" في بيان: وجهات النظر بين بعض الأعضاء تباينت فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط
11:55 |
إيران| عراقجي: في موضوع مضيق هرمز لسنا المسؤولين عن زعزعة الأمن
11:54 |
إيران| وزير الخارجية عباس عراقجي للتلفزيون الهندي: أهم مشكلة في المحادثات هي الرسائل المتناقضة التي نتلقاها من الأميركيين عبر المواقف المختلفة
11:30 |
اللواء حاتمي: إن قوة الإيمان هي التي تستطيع إيصال مقاتلة إف-5 إلى فوق مواقع القوات الأمريكية في الكويت رغم امتلاكهم أكثر أنظمة الدفاع الجوي الأرضية والجوية تطورًا
11:30 |
اللواء حاتمي: هذه القوة الإيمانية قادرة على إدخال العدو في حالة من الارتباك لدرجة أنه قد يستهدف طائراته عن طريق الخطأ
11:30 |
اللواء حاتمي: نطمئن الشعب الإيراني أننا سنواصل هذه المهمة المقدسة بكل ما نملك وحتى آخر قطرة دم إن شاء الله حتى تحقيق النصر الكامل
11:30 |
اللواء حاتمي: القوات المسلحة ستدافع بكل قوتها عن وحدة أراضي البلاد واستقلالها ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية
11:29 |
قائد الجيش الإيراني اللواء "أمير حاتمي": سندافع عن إيران حتى آخر قطرة دم
11:25 |
وزير الخارجية المصري في لقاء نظيره الروسي: مصر تتمسك بضرورة تغليب المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين الطرفين الأميركي والإيراني
10:42 |
روسيا| لافروف: لمعالجة الأزمة بشأن إيران لا بد من فهم السبب الرئيسي للأزمة أي العدوان الأمريكي "الإسرائيلي" غير المبرر
10:41 |
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف: يجب وقف الحرب في إيران فورًا والتوصل إلى هدنة
10:41 |
روسيا| لافروف: التدخل الغربي سواء العسكري أو عبر تغيير الأنظمة يزيد من تعقيد الأوضاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
09:58 |
عراقجي: يجب البحث عن الأمن في التعاون بين دول المنطقة وليس في الاعتماد على القوى الأجنبية
09:57 |
عراقجي: نصحنا الإمارات بأن الكيان "الإسرائيلي" والولايات المتحدة لا يمكنهما توفير الأمن لها
09:57 |
عراقجي: من الأفضل للإمارات تغيير سياستها تجاه إيران فنحن دولتان جارتان ولدينا تاريخ ومستقبل مشترك
09:56 |
عراقجي: إيران هاجمت فقط الأهداف الأميركية في الأراضي الإماراتية
09:56 |
عراقجي: لم نرغب بإثارة هذه القضايا حفاظاً على وحدة مجموعة "بريكس" لكن بما أن ممثل الإمارات أثارها اضطررنا إلى كشف الحقائق
09:55 |
عراقجي: الإمارات وقفت في الحرب إلى جانب الولايات المتحدة والكيان "الإسرائيلي" وهناك معلومات دقيقة ووثائق واضحة تثبت ذلك
09:45 |
عراقجي للتلفزيون الإيراني: جميع الدول تعترف اليوم بأن إيران كانت المنتصرة في الحرب وأنها فرضت إرادتها واستطاعت إحباط أهداف الأعداء
09:11 |
الصين| وزارة الخارجية: الصراع بين ايران وأميركا ما كان ينبغي أن يندلع أصلاً ولا داعي لاستمراره
09:07 |
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: دول "البريكس" تنظر إلى إيران بنظرة مختلفة بعد فشل أمريكا في غزوها
09:07 |
عراقجي: يركز النقاش الثنائي على هامش قمة "البريكس" على الوضع الراهن والعدوان غير المشروع على إيران
04:51 |
ترامب لفوكس نيوز: الرئيس الصيني يرغب برؤية التوصل إلى اتفاق مع إيران وقد عرض المساعدة في ذلك
02:23 |
مجلس النواب الأميركي يفشل للمرة الثالثة في تمرير قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس المتعلقة بالحرب مع إيران
الكلمات المفتاحية
الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
سفير إيران في الأمم المتحدة: مسؤولية الوضع في مضيق هرمز تقع على عاتق بادئي الحرب
سفير إيران في الأمم المتحدة: مسؤولية الوضع في مضيق هرمز تقع على عاتق بادئي الحرب
إيران منذ 28 دقيقة
زيارة ترامب للصين وبيان السيد الخامنئي وترشيد الاستهلاك محور اهتمام الصحف الإيرانية
زيارة ترامب للصين وبيان السيد الخامنئي وترشيد الاستهلاك محور اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 9 ساعات
مسؤول إيراني: 250 ألف دعوى قضائية وشكوى جنائية ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني
مسؤول إيراني: 250 ألف دعوى قضائية وشكوى جنائية ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني
إيران منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
سفير إيران في الأمم المتحدة: مسؤولية الوضع في مضيق هرمز تقع على عاتق بادئي الحرب
سفير إيران في الأمم المتحدة: مسؤولية الوضع في مضيق هرمز تقع على عاتق بادئي الحرب
إيران منذ 28 دقيقة
زيارة ترامب للصين وبيان السيد الخامنئي وترشيد الاستهلاك محور اهتمام الصحف الإيرانية
زيارة ترامب للصين وبيان السيد الخامنئي وترشيد الاستهلاك محور اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 9 ساعات
"سي إن إن": الحرب على إيران تضغط على ترامب انتخابيًا
عربي ودولي منذ 19 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة