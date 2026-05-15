إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
22:44 |الخارجية الإيرانية: تؤكد طهران على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وتذكّر المجتمع الدولي بمسؤوليته لوقف الإبادة وإنهاء الاحتلال
22:44 |الخارجية الإيرانية: يوم النكبة هو تذكير بمؤامرة أعداء الإنسانية ضد فلسطين ومنطقة غرب آسيا والتي كانت نتيجتها زعزعة امن المنطقة
21:48 |"رويترز": العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي ترتفع 4.25 دولارًا لتصل إلى 105.42 دولارًا للبرميل
21:12 |مندوب إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني: هذا اليوم يذكّرنا بتهجير الفلسطينيين ولا يزال رمزًا لمأساة إقليمية كبرى
19:25 |الحرس الثوري: الموقوف في شبكة التجسس لمصلحة "الموساد" كان يرسل معلومات عن بعض النقاط الحساسة إلى العدو
19:24 |الحرس الثوري: كشف شبكة تجسس تابعة لـ"الموساد" واعتقال عنصرها الرئيسي في محافظة أردبيل شمال غرب إيران
17:37 |زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي: نعلم جميعًا عدم كفاءة ترامب في أميركا وهو كذلك في الخارج
17:37 |زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي: كل ما يعود به ترامب إلى الوطن هو توبيخ من شي جين بينغ بشأن تايوان وإنّه لعارٌ مُطلق
17:36 |زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تعليقًا على زيارة ترامب إلى الصين: لا شيء يُذكر للشعب الأميركي بشأن التعرفات الجمركية أو التجارة أو مضيق هرمز أو الحرب الإيرانية أو أوكرانيا
17:27 |وزير الخارجية الصيني: نشجّع أميركا وإيران على مواصلة حل "خلافاتهما" و"نزاعاتهما" عبر الحوار والمحادثات
17:23 |وزير الخارجية الصيني عقب زيارة الرئيس الأميركي إلى بكين: الصين ستواصل دورها في تعزيز إنهاء الأعمال العدائية وإحلال السلام في الشرق الأوسط
16:11 |إيران| مساعد وزير الخارجية كاظم غريب آبادي: مستعدون للتعاون بفاعلية مع المنظمات الدولية في موضوعات مثل صياغة القانون الدولي
16:11 |إيران| آبادي: مستعدون للتعاون في مواجهة الإجراءات القسرية الأحادية ودعم التعددية وتعزيز القدرات القانونية للدول الأعضاء
16:03 |وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت: يمكن أن تعود حرية الملاحة لمضيق هرمز بسرعة نسبية في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران
15:18 |عراقجي: موضوع اليورانيوم المخصب معقد جداً وتوصلنا لتفاهم مع واشنطن لتأجيله إلى مرحلة أخرى من المفاوضات
15:17 |عراقجي: الوساطة الباكستانية لم تفشل لكنها تواجه صعوبات وسنرحب بأي جهد تبذله الصين للمساعدة في حل الأزمة
15:02 |عراقجي: لقد آن الأوان لنتكاتف ونعمل معاً على توضيح أن هذه الممارسات يجب أن تُطوى صفحتها إلى الأبد
15:01 |وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: صرحتُ في قمة وزراء خارجية دول "البريكس" إن مقاومة إيران للأمريكي ليست معركة غريبة
14:24 |"رويترز" عن ترامب: لا أمانع في تعليق إيران لبرنامجها النووي 20 عاماً لكن يجب أن يكون ذلك التزاماً "حقيقياً"
14:24 |الرئيس الأميركي دونالد ترامب: سأتخذ قراراً خلال أيام بشأن رفع العقوبات عن شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني
14:15 |عراقجي: إيران ممتنة لروسيا على عرضها نقل اليورانيوم المخصب ورغبة موسكو في المساعدة ومستعدون لمناقشة هذا العرض في وقت لاحق
13:11 |عراقجي: مضيق هرمز مفتوح للعبور باستثناء سفن الدول التي تحاربنا وعلى السفن التي تعبره التنسيق مع جيشنا
13:06 |وزیر الخارجية الإيراني عباس عراقجي: نحافظ على فترة وقف إطلاق النار رغم هشاشتها لإتاحة المجال للمساعي الدبلوماسية
12:33 |إيران| بيان علماء أهل السنة في سيستان وبلوشستان: مستعدون لدعم القوات البحرية التابعة لحرس الثورة والجيش بكل السبل
12:33 |إيران| بيان علماء أهل السنة في سيستان وبلوشستان: نعتبر حكام بعض دول الخليج خونة للأمن الجماعي في المنطقة
12:33 |إيران| علماء السنة في سيستان وبلوشستان: بعض حكام الخليج كانوا ضيوفاً على مائدة أمن إيران لكنهم وضعوا إمكاناتهم تحت تصرف العدوان
12:32 |بيان علماء أهل السنة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران: إغلاق مضيق هرمز أمام العدو دفاع استباقي
12:32 |إيران| بيان علماء أهل السنة في سيستان وبلوشستان: مضيق هرمز ليس ممراً مائياً دولياً يحق لأي دولة معتدية استخدامه دون قيد أو شرط
12:32 |إيران| بيان علماء أهل السنة في سيستان وبلوشستان: يحق لإيران أن تمنع دخول أي سفينة حربية أو تجارية مرتبطة بالدول المعتدية إلى الخليج
12:31 |"بلومبرغ": في حين سارع محمد بن زايد إلى التعاون مع إدارة ترامب و"الإسرائيليين" أبلغه نظراؤه الخليجيون أن هذه ليست حربهم
12:31 |"بلومبرغ": الإمارات نفذت هجمات محدودة ضد إيران من دون دعم من دول الخليج بدءاً من أوائل آذار/ مارس ومرة أخرى في نيسان/ أبريل
12:29 |"بلومبرغ": الإمارات حاولت عبثاً حثّ السعوديين على تنسيق الرد على إيران لكنها شعرت بالإحباط عندما قوبل طلبها بالرفض
12:18 |الهند| رئاسة مجموعة "بريكس" في بيان: وجهات النظر بين بعض الأعضاء تباينت فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط
11:54 |إيران| وزير الخارجية عباس عراقجي للتلفزيون الهندي: أهم مشكلة في المحادثات هي الرسائل المتناقضة التي نتلقاها من الأميركيين عبر المواقف المختلفة
11:30 |اللواء حاتمي: إن قوة الإيمان هي التي تستطيع إيصال مقاتلة إف-5 إلى فوق مواقع القوات الأمريكية في الكويت رغم امتلاكهم أكثر أنظمة الدفاع الجوي الأرضية والجوية تطورًا
11:30 |اللواء حاتمي: هذه القوة الإيمانية قادرة على إدخال العدو في حالة من الارتباك لدرجة أنه قد يستهدف طائراته عن طريق الخطأ
11:30 |اللواء حاتمي: نطمئن الشعب الإيراني أننا سنواصل هذه المهمة المقدسة بكل ما نملك وحتى آخر قطرة دم إن شاء الله حتى تحقيق النصر الكامل
11:30 |اللواء حاتمي: القوات المسلحة ستدافع بكل قوتها عن وحدة أراضي البلاد واستقلالها ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية
11:25 |وزير الخارجية المصري في لقاء نظيره الروسي: مصر تتمسك بضرورة تغليب المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين الطرفين الأميركي والإيراني
10:42 |روسيا| لافروف: لمعالجة الأزمة بشأن إيران لا بد من فهم السبب الرئيسي للأزمة أي العدوان الأمريكي "الإسرائيلي" غير المبرر
10:41 |روسيا| لافروف: التدخل الغربي سواء العسكري أو عبر تغيير الأنظمة يزيد من تعقيد الأوضاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
09:57 |عراقجي: من الأفضل للإمارات تغيير سياستها تجاه إيران فنحن دولتان جارتان ولدينا تاريخ ومستقبل مشترك
09:56 |عراقجي: لم نرغب بإثارة هذه القضايا حفاظاً على وحدة مجموعة "بريكس" لكن بما أن ممثل الإمارات أثارها اضطررنا إلى كشف الحقائق
09:55 |عراقجي: الإمارات وقفت في الحرب إلى جانب الولايات المتحدة والكيان "الإسرائيلي" وهناك معلومات دقيقة ووثائق واضحة تثبت ذلك
09:45 |عراقجي للتلفزيون الإيراني: جميع الدول تعترف اليوم بأن إيران كانت المنتصرة في الحرب وأنها فرضت إرادتها واستطاعت إحباط أهداف الأعداء
09:11 |الصين| وزارة الخارجية: الصراع بين ايران وأميركا ما كان ينبغي أن يندلع أصلاً ولا داعي لاستمراره
09:07 |وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: دول "البريكس" تنظر إلى إيران بنظرة مختلفة بعد فشل أمريكا في غزوها
09:07 |عراقجي: يركز النقاش الثنائي على هامش قمة "البريكس" على الوضع الراهن والعدوان غير المشروع على إيران
04:51 |ترامب لفوكس نيوز: الرئيس الصيني يرغب برؤية التوصل إلى اتفاق مع إيران وقد عرض المساعدة في ذلك
02:23 |مجلس النواب الأميركي يفشل للمرة الثالثة في تمرير قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس المتعلقة بالحرب مع إيران