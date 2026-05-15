كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

لبنان

الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 14-05-2026 
2026-05-15 00:41
دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 14/05/2026، 13 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 00:10 استهداف دبّابة ميركافا في تل نحاس في أطراف بلدة كفركلا بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مؤكّدة وشوهِدت تحترِق.

2- السّاعة 00:15 استهداف قوّة إسرائيليّة أثناء تحركها من بلدة البيّاضة باتّجاه بلدة النّاقورة بصليةٍ صاروخيّة.

3- السّاعة 01:00 استهداف قوّة إسرائيليّة متموضعة داخل منزل في بلدة دير سريان بقذائف المدفعية وصلية صاروخية.

4- السّاعة 02:00 استهداف دبّابة ميركافا أثناء تحرّكها في بلدة البياضة بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مؤكّدة.

5- السّاعة 02:30 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بقذائف المدفعيّة وصلية صاروخيّة.

6- السّاعة 11:00 استهداف تموضع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ داخل خيمة في مجرى نهر دير سريان جنوبي  لبنان بمحلّقة انقضاضية.

7- السّاعة 11:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع رأس النّاقورة بمحلّقة انقضاضيّة.

8- السّاعة 11:30 استهداف دبّابة ميركافا في ساحة بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة.

9- السّاعة 13:00 استهداف مربض مدفعيّة تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بمسيّرة انقضاضيّة.

10- السّاعة 14:25 استهداف موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بقذائف المدفعيّة.

11- السّاعة 14:35 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بقذائف المدفعيّة.

12- السّاعة 15:10 استهداف آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة طيرحرفا بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

13- السّاعة 17:05 استهداف تجهيزات فنّية في موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بمحلّقة انقضاضيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون الشهيد بشار عرار في الحلانية
