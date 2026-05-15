دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خروقات العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار واعتداءاته التي طالت القرى والبلدات في جنوب لبنان، وأسفرت عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيّين، نفذ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة اليوم الجمعة 15 أيار/مايو 2026، سلسلة جديدة من العمليات الجهادية، استهدفت مواقع وتجمعات لجنود العدو "الإسرائيلي" وآلياته العسكرية في مناطق متفرقة.

وفي ما يلي نصوص بيانات عمليات المقاومة الإسلامية:

بيان رقم (1):‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة، تصدّى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:00 و18:30 أمس الخميس 14-05-2026 لطائرات ومسيّرات تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في أجواء جنوب لبنان بصواريخ أرض جوّ.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 15-05-2026‏

27 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (2):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 21:30 أمس الخميس 14-05-2026 عبوةً ناسفة في قوّةٍ تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي رُصدت تتسلّل باتّجاه مضخّة المياه شمال بلدة الطّيبة. وأتبع المجاهدون تفجير العبوة باستهداف القوّة المعادية بقذائف المدفعيّة محقّقين إصابات مؤكّدة، ما أجبرها على الانكفاء تحت غطاءٍ ناريٍّ ودخانيٍّ كثيف استغلّته مروحيّات العدو لإخلاء الإصابات.

بيان رقم (3):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، وبعد رصد جرّافتي D9 تابعتين لجيش العدو الإسرائيلي تتحركان من بلدة رشاف باتّجاه بلدة حدّاثا، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 23:30 أمس الخميس 14-05-2026 عبوة ناسفة بالجرّافة الأولى على الطّريق الواصل بين البلدتين، ما أدى إلى تدميرها.

وعند محاولة الجرّافة الثّانية استكمال تقدّمها إلى منطقة البيدر في بلدة حدّاثا، جرى استهدافها بعبوة أخرى، ما أدى أيضاً إلى تدميرها. وفيما لا تزال الجرّافة الأولى في مكانها حتى ساعة صدور هذا البيان، نفّذ طيّران العدوّ غارة على الجرّافة الثّانية وتسبّب بتدميرها واحتراقها.

بيان رقم (4):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 23:45 أمس الخميس 14-05-2026 قوّة تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" قرب موقع البيّاضة المستحدث بصلياتٍ صاروخيّة وقصفٍ مدفعيّ.

كما استهدف المجاهدون دبّابة ميركافا حاولت إسناد القوّة المعادية بصاروخ موجّهٍ وحققوا إصابة مؤكّدة. وعند السّاعة 01:00 الجمعة 15-5-2026 جددّ مجاهدو المقاومة استهداف القوّة نفسها بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (5):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:00 الجمعة 15-05-2026 قوّة "إسرائيليّة" تحرّكت في بيدر الفقعاني في بلدة الطّيبة بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (6):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 07:50 الجمعة 15-05-2026 دبّابة "ميركافا" في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



بيان رقم (7):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:00 الجمعة 15-05-2026 3 آليّات بوكلين تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" كانت تقوم بعمليات تجريف في بلدة الخيام بقذائف المدفعيّة.



بيان رقم (8):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:00 الجمعة 15-05-2026 دبّابة "ميركافا" على طريق البياضة_الناقورة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

بيان رقم (9):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:40 الجمعة 15-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة رشاف بقذائف المدفعيّة وصلية صاروخية.

بيان رقم (10):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:45 الجمعة 15-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" محيط نهر دير سريان جنوبي لبنان بمحلّقة انقضاضيّة.

بيان رقم (11):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:20 الجمعة 15-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح جنوبي لبنان بقذائف المدفعيّة.



بيان رقم (12):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:45 الجمعة 15-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح جنوبي لبنان للمرّة الثّانية بمحلّقة انقضاضيّة.



بيان رقم (13):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة، تصدّى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:15 الجمعة 15-05-2026 لطائرة مروحيّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في أجواء بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصاروخ أرض جو وأجبروها على الانسحاب.



بيان رقم (14):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:00 الجمعة 15-05-2026 قوّة إسرائيليّة تموضعت قرب بركة المرج في بلدة حولا بِسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.



بيان رقم (15):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:30 الجمعة 15-05-2026 مقر قيادة الّلواء 300 التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ بمحلّقتين انقضاضيّتين.



بيان رقم (16):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:30 الجمعة 15-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان بصليةٍ صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.



بيان رقم (17):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:55 الجمعة 15-05-2026 جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ على طريق البيّاضة_النّاقورة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



بيان رقم (18):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:15 الجمعة 15-05-2026 جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



بيان رقم (19):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 01:00 الجمعة 15-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ على طريق البيّاضة_النّاقورة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.



بيان رقم (20):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:05 الجمعة 15-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح جنوبي لبنان بصلية صاروخية.



بيان رقم (21):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:00 الجمعة 15-05-2026 ثكنة ليمان بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.



بيان رقم (22):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:00 الجمعة 15-05-2026 ناقلة جند عند خلّة الرّاج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



بيان رقم (23):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:10 و19:00 الجمعة 15-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصليةٍ صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.



بيان رقم (24):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 11:50 أمس الخميس 14-05-2026 تجمّعًا لآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الخيام بمسيّرة انقضاضيّة وحققّوا إصابة مؤكّدة.

بيان رقم (25):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:40 الجمعة 15-05-2026 تجمعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

بيان رقم (26):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:50 الجمعة 15-05-2026 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة العويضة في بلدة العديسة الحدوديّة بمسيّرة انقضاضيّة.

بيان رقم (27):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 16:50 الجمعة 15-05-2026 آلية نميرا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضية وحقّقوا إصابة مباشرة.

بيان رقم (28):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:50 الجمعة 15-05-2026 تجمعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب بلدة الناقورة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

بيان رقم (29):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:00 الجمعة 15-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند حارة البركة في بلدة رشاف بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

بيان رقم (30):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار واستهداف مدنيّين على خطّ الساحل، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 19:00 الجمعة 15-05-2026 ثكنة كريات شمونة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

بيان رقم (31):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:15 الجمعة 15-05-2026 جرّافة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.

بيان رقم (32):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 22:00 الجمعة 15-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة حدّاثا بقذائف المدفعيّة.

بيان رقم (33):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 23:00 الجمعة 15-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة حدّاثا بصلية صاروخيّة.

