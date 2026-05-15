لمناسبة الذكرى الـ 78 لنكبة فلسطين، أُقيمت العديد من النشاطات في مخيمات الشمال، من وقفات إلى ندوات وفعاليات إحياءً للمناسبة التي يتمسك فيها شعب فلسطين للتأكيد أنه لن يتخلى عن أرضه التي يحتلها العدو الصهيوني مهما طال الزمن.

ونظم النادي الثقافي الفلسطيني في مخيم البداوي شمال لبنان "معسكر النكبة 19" تحت شعار "حفظ الذاكرة والجيل"، تأكيدًا على التمسك بحق العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما شهد مخيم نهر البارد اعتصامًا للهيئة النسائية الديمقراطية أمام مكتب مدير وكالة الأونروا، بحضور فعاليات المخيم، حيث سلّم وفد من المعتصمات مذكرة رسمية إلى إدارة الأونروا، تضمنت مطالب بضرورة تعزيز الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على حماية وكالة الأونروا من الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وللمناسبة جال وفد من الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية على مجمع مدارس مخيم نهر البارد. وألقى القيادي في الجبهة الديمقراطية أبو صطيف كلمة باسم الوفد قال فيها "تمرّ هذه الذكرى وشعبنا لا يزال يواجه أبشع أشكال العدوان والاقتلاع والتهجير، في ظل استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" بسياساته الاستيطانية والعنصرية، ومحاولاته تصفية القضية الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض". وأضاف "لكن شعبنا، رغم كل التضحيات، يثبت يومًا بعد يوم تمسكه بحقوقه الوطنية الثابتة، وفي مقدمتها حق العودة إلى دياره التي هُجّر منها عام 1948".

وتابع: "إننا في الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية نؤكد أن النكبة ليست مجرد ذكرى، بل هي جرح مفتوح في الوعي والذاكرة، ومسؤولية وطنية تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية، وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها، والتمسك بالثوابت الفلسطينية التي لا تسقط بالتقادم، لأن المقاومة السبيل الأساسي للعودة".

ودعا "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه شعبنا، والعمل الجاد لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، الذي يكفل حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم"، وأضاف "كما نُجدد العهد لشعبنا بأننا باقون على درب النضال حتى تحقيق أهدافنا الوطنية بالحرية والعودة وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

