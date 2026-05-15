الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي مفاوضات واشنطن: إعلان نوايا يلبّي مطالب العدو بتغطية أميركية

لبنان

فعاليات شعبية في مخيمات الشمال إحياءً لذكرى النكبة: تأكيد على التمسك بالمقاومة 
لبنان

فعاليات شعبية في مخيمات الشمال إحياءً لذكرى النكبة: تأكيد على التمسك بالمقاومة 

2026-05-15 04:50
232

لمناسبة الذكرى الـ 78 لنكبة فلسطين، أُقيمت العديد من النشاطات في مخيمات الشمال، من وقفات إلى ندوات وفعاليات إحياءً للمناسبة التي يتمسك فيها شعب فلسطين للتأكيد أنه لن يتخلى عن أرضه التي يحتلها العدو الصهيوني مهما طال الزمن.

ونظم النادي الثقافي الفلسطيني في مخيم البداوي شمال لبنان "معسكر النكبة 19" تحت شعار "حفظ الذاكرة والجيل"، تأكيدًا على التمسك بحق العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما شهد مخيم نهر البارد اعتصامًا للهيئة النسائية الديمقراطية أمام مكتب مدير وكالة الأونروا، بحضور فعاليات المخيم، حيث سلّم وفد من المعتصمات مذكرة رسمية إلى إدارة الأونروا، تضمنت مطالب بضرورة تعزيز الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على حماية وكالة الأونروا من الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وللمناسبة جال وفد من الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية على مجمع مدارس مخيم نهر البارد. وألقى القيادي في الجبهة الديمقراطية أبو صطيف كلمة باسم الوفد قال فيها "تمرّ هذه الذكرى وشعبنا لا يزال يواجه أبشع أشكال العدوان والاقتلاع والتهجير، في ظل استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" بسياساته الاستيطانية والعنصرية، ومحاولاته تصفية القضية الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض". وأضاف "لكن شعبنا، رغم كل التضحيات، يثبت يومًا بعد يوم تمسكه بحقوقه الوطنية الثابتة، وفي مقدمتها حق العودة إلى دياره التي هُجّر منها عام 1948".

وتابع: "إننا في الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية نؤكد أن النكبة ليست مجرد ذكرى، بل هي جرح مفتوح في الوعي والذاكرة، ومسؤولية وطنية تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية، وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها، والتمسك بالثوابت الفلسطينية التي لا تسقط بالتقادم، لأن المقاومة السبيل الأساسي للعودة".

ودعا "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه شعبنا، والعمل الجاد لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، الذي يكفل حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم"، وأضاف "كما نُجدد العهد لشعبنا بأننا باقون على درب النضال حتى تحقيق أهدافنا الوطنية بالحرية والعودة وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس". 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية فلسطين المحتلة لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في الشمال
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون الشهيد بشار عرار في الحلانية
حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون الشهيد بشار عرار في الحلانية
لبنان منذ 18 دقيقة
الموسوي: على البعض أن يوقفوا تآمرهم على لبنان والوطنيين فيه
الموسوي: على البعض أن يوقفوا تآمرهم على لبنان والوطنيين فيه
لبنان منذ 19 دقيقة
الاتحاد العمالي في الجنوب يطالب الدولة بدعم الصامدين وتعويض المتضررين
الاتحاد العمالي في الجنوب يطالب الدولة بدعم الصامدين وتعويض المتضررين
لبنان منذ 21 دقيقة
حزب الله يشيّع الشهيدين قطايا وعلوه في الهرمل
حزب الله يشيّع الشهيدين قطايا وعلوه في الهرمل
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
باكستان: ذكرى النكبة تستحضر فصلًا مؤلمًا من تاريخ فلسطين
باكستان: ذكرى النكبة تستحضر فصلًا مؤلمًا من تاريخ فلسطين
عربي ودولي منذ 21 دقيقة
الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة
الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 26 دقيقة
خرق
خرق "إسرائيلي" متواصل لوقف إطلاق النار في غزّة: 8 شهداء وخمسون جريحًا
فلسطين منذ ساعة
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 15-05-2026 
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 15-05-2026 
لبنان منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة