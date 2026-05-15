كرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة "الأخبار" أن "موقفنا هو مع التفاوض غير المباشر للتوصل أولًا إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار".

وسأل الرئيس بري "هل هناك وقف لإطلاق النار حاليًا؟"، لافتًا إلى عدم التزام العدو بأي اتفاق منذ تشرين الأول 2024".

وفي إشارة إلى عدم توقعه الكثير من جولة التفاوض الحالية في واشنطن، قال الرئيس بري: "أنا متشائل... لست مع التفاوض المباشر، لكنني لن أتكلم حاليًا، وعندما ننتهي سيكون لي كلام"، مشددًا على أن أي اتفاق يجب أن يحظى بـ"مظلة ضمانات سعودية - إيرانية - أميركية".

