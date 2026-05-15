قالت مصادر مطّلعة إن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل حضور سلسلة من الاجتماعات أبرزها مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية للطلب منهم قرضاً، أو تسهيلات مضمونة بسندات أميركية يملكها مصرف لبنان في محفظته للتوظيفات الخارجية.

التوصيف التقني لهذه العملية هو «سواب لاين»، أمّا الهدف منها في العادة فيكون دعم العملة الوطنية من خلال «شراء» ثقة الفدرالي الأميركي، إلا أن الشروط الأساسية للاستحصال على موافقة رسمية أميركية على هذا المستوى، تكون ذات طابع سياسي، أي لا يمكن تفسير هذه الخطوة خارج الإطار السياسي، ولا سيما أن الحاكم ليس وحده في هذه الزيارة بل يشاركه فيها صديقه وشريكه ومستشار رئيس الجمهورية، المصرفي فاروج ناركيزيان. وبالتالي لا يمكن أن تكون الصدفة وحدها هي التي تجعل من موعد الزيارة متزامنًا مع مفاوضات مباشرة ينفّذها رئيس الجمهورية مع الكيان الصهيوني، وأن يكون اللقاء مع وزارة الخزانة الأميركية أمس، مجرّد صدفة مع توقيت جلسة التفاوض.

