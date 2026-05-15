أكّدت الصين، على لسان المتحدّث باسم وزارة خارجيتها، أنّ الصراع مع إيران ما كان ينبغي أن يندلع أصلًا، ولا داعي لاستمراره، داعيةً إلى التوصّل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في "أسرع وقت ممكن".

وشدّدت بكين، خلال القمة بين الرئيسين الصيني والأميركي، على أنّ إيجاد حلّ في أسرع وقت ممكن يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة وإيران، وكذلك دول المنطقة والعالم أجمع.

وقالت الصين إنّ: "هذا الصراع تسبّب بخسائر فادحة لشعوب دول المنطقة، بما فيها إيران، وما تزال تداعياته تتسع، ما يؤثّر بشدّة على التنمية الاقتصادية العالمية وسلاسة سلاسل التوريد والنظام التجاري الدولي واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وبالتالي يضرّ بالمصالح المشتركة للمجتمع الدولي".

وفي ظلّ بحث سبل لحلّ القضية عبر المفاوضات، أشارت الصين إلى أنّها لطالما آمنت بأنّ: "الحوار والتفاوض هما السبيل الأمثل، وليس الحلّ العسكريّ". وأضافت "الآن وقد فُتح باب الحوار، لا ينبغي إغلاقه مجدّدًا"، داعيةً إلى ترسيخ زخم تخفيف التوترات والالتزام بالتوجّه العامّ نحو الحلّ السياسي".

الكلمات المفتاحية