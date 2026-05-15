نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رسالة قصيرة باللغة العربية، أكد فيها أنّ الحقائق المتعلقة بما يجري خلف الكواليس ستنكشف عاجلاً أو آجلاً، في إشارة إلى التطورات الإقليمية الأخيرة.

وكتب بقائي على منصة "إكس": "من خان في السرّ سيُفضح في العلن"، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

يأتي هذا التصريح في سياق التوترات الإقليمية المتصاعدة والتجاذبات السياسية والإعلامية المرتبطة بالحرب الأخيرة، وما رافقها من تبادل اتهامات بين أطراف إقليمية ودولية، في أدوار بعض الدول في مسار الأحداث.

