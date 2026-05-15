أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أن الاتهامات الصادرة عن الجانب الإماراتي ضد إيران لا تستند إلى حقائق، وبرأيه أن بعض الدول: "لا يمكنها التستر خلف روايات كاذبة" بعدما وصفه بدورها في دعم ومساندة العدوان على إيران.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيودلهي؛ شدد غريب آبادي على أن بعض الأطراف الإقليمية شاركت، وفقًا لتعبيره، في تسهيل ودعم العمليات العسكرية ضد إيران، الأمر الذي يجعلها ـ بحسب قوله: "طرفًا في العدوان، وليس مجرد جهة داعمة".

وأضاف أن طهران كانت قد وجهت تحذيرات مسبقة لدول في المنطقة قبل اندلاع الحرب، محذّرة من أي تعاون مع الأطراف المعتدية، مؤكدًا أن إيران مارست حقها في الدفاع عن النفس وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن بلاده تمتلك، على حد قوله، وثائق ومراسلات موجهة إلى مجلس الأمن الدولي توثق ما تعده مشاركة ودعمًا لوجستيًا في العمليات ضدها، لافتًا إلى أن هذه الملفات قدمت ضمن مذكرات دبلوماسية رسمية.

وختم بالتأكيد أن إيران لا ترى نفسها معادية لجيرانها، لكنها في المقابل: "لن تقبل أي دور يُسهِم في استهدافها أو دعم الاعتداء عليها"، وفقًا لتعبيره.

الكلمات المفتاحية