في اليوم ٢١٨ من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق في مختلف مناطق قطاع غزة . هذا؛ وأفادت مصادر طبية باستشهاد ٤ فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف وإطلاق نار "إسرائيلي" على قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة.

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة القصاصيب غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. كما استشهد الفلسطيني راضي حلاوة وأصيب آخر إثر إطلاق مسيّرة "إسرائيلية" قنبلة على مجموعة من المواطنين، في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال مدينة غزة.

واستشهد الفلسطيني حسن عابد بنيران الجيش "الإسرائيلي" قرب عيادة الوكالة، في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وفجّر جيش الاحتلال منازل المواطنين، في منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

كما بدأ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عملية عسكرية في المنطقة بعد إجبار سكانها على الإخلاء. ونسف منازل المواطنين شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار متقطع.

هذا؛ ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٨٦١ إضافة إلى ٢٤٨٦ مصابًا، في حين تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٧١ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة: "إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٢٧٤٤ و المصابين ١٧٢٥٨٨

