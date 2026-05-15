كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

٤ شهداء في قصف وإطلاق نار "إسرائيلي" خلال ٢٤ ساعة في غزة

2026-05-15 11:21
في اليوم ٢١٨ من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق في مختلف مناطق قطاع غزة . هذا؛ وأفادت مصادر طبية باستشهاد ٤ فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف وإطلاق نار "إسرائيلي" على قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة.

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة القصاصيب غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. كما استشهد الفلسطيني راضي حلاوة وأصيب آخر إثر إطلاق مسيّرة "إسرائيلية" قنبلة على مجموعة من المواطنين، في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال مدينة غزة.

 واستشهد الفلسطيني حسن عابد بنيران الجيش "الإسرائيلي" قرب عيادة الوكالة، في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وفجّر جيش الاحتلال منازل المواطنين، في منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

كما بدأ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عملية عسكرية في المنطقة بعد إجبار سكانها على الإخلاء. ونسف منازل المواطنين شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار متقطع.

هذا؛ ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٨٦١ إضافة إلى ٢٤٨٦ مصابًا، في حين تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٧١ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة: "إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٢٧٤٤ و المصابين ١٧٢٥٨٨

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة
خرق "إسرائيلي" متواصل لوقف إطلاق النار في غزّة: 8 شهداء وخمسون جريحًا
حماس: لن تنجح مشاريع الضم والتهويد في كسر إرادة شعبنا
اقتحامات وطقوس تلمودية في المسجد الأقصى واعتداءات على الفلسطينيين
