كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الموسوي: المفاوضات المباشرة تُسقط أوراق القوة قبل التفاوض
2026-05-15 12:42
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة إبراهيم الموسوي رفض المقاومة القاطع للمفاوضات المباشرة، معتبرًا أنها "لن تحقق أي نتائج مرجوة"، وأنها تؤدي إلى "إزهاق أوراق القوة والسلاح قبل البدء بالعملية التفاوضية"، مشددًا على أن التجارب السابقة أثبتت أن المفاوضات غير المباشرة هي التي أفضت إلى "نتائج طيبة".

وخلال مراسم تشييع الشهيد علي الموسوي في بلدة علي النهري، انتقد الموسوي أداء السلطة السياسية، معتبرًا أنها تدّعي السيادة فيما "تتوغل في الاستجابة للإملاءات الأميركية التي أذلت البلاد وأحدثت الفتن".

وقارن الموسوي بين ما جرى في سورية من تدمير لمقدرات بُنيت على مدى عقود، وبين الواقع اللبناني، متسائلًا عن جدوى الذهاب إلى التفاوض "في حالة من الضعف".

وتزامنت هذه المواقف مع انطلاق مراسم التشييع من ساحة البلدة بحضور فعاليات المنطقة وحشد من الأهالي، حيث رُفع النعش وسط هتافات وشعارات أكدت التمسك بخيار المقاومة ورفض الاستسلام أو الامتثال لما وصفه المشاركون بمخططات العدو.

حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون الشهيد بشار عرار في الحلانية
