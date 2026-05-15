كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية: نرفض التفاوض المباشر وتحت النار 
2026-05-15 14:17
عقد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعه الدوري اليوم الجمعة 15 أيار/مايو 2026، في مكتب حزب الراية الوطني في مدينة بعلبك حيث جرى نقاش المستجدات السياسية.

وتوجه المجتمعون في بيان بـ"التبريكات للمقاومين الصامدين بوجه العدو "الإسرائيلي" ولعامة اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير" مؤكدين على أن "الذكرى تؤكد أن المقاومة بكل أشكالها هي طريق السيادة والتحرير، فقوة لبنان في وحدته وقوته وتكامل الجيش والشعب والمقاومة".

وشدد المجتمعون على رفضهم كل أشكال التفاوض والاتصال المباشر بالعدو "الإسرائيلي" لأنه كيان غير شرعي ومحتل لأراضٍ لبنانية وعربية، كما شددوا على رفض كل تفاوض تحت النار، مؤكدين على التكامل بين فعل المقاومين الذي ينهك العدو وبين التفاوض غير المباشر والذي يجب أن يؤدي إلى الانسحاب "الإسرائيلي" من كل أرض لبنانية محتلة وعودة كل الأسرى وإعادة الإعمار ورجوع كل مهجر إلى أرضه ودياره.

وتطرق المجتمعون إلى ذكرى نكبة فلسطين، فأكدوا "أن وجود الكيان الصهيوني كان ولا يزال وجودًا غير شرعي وغير قانوني، سلب الأرض من أصحابها الفلسطينيين بالقتل والمجازر فالحقوق لا تسقط بمرور الأيام والسنين ولا بد من أن تعود الأرض لأهلها وأصحابها الشرعيين، وسيبقى خيار المقاومة بكل أنواعها وأشكالها طريق التحرير والعودة إلى الأرض والديار وكل تجارب المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني قد أثبتت فشلها وعقمها".

حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون الشهيد بشار عرار في الحلانية
