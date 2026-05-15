كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

فلسطين

عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم العراقيل
2026-05-15 15:08
أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال، بالتزامن مع مسيرات وحشود للمستوطنين في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وشهدت أبواب المسجد الأقصى ومحيطه انتشارًا مكثفًا لقوات الاحتلال التي أغلقت بابي الأسباط وفيصل، ومنعت العديد من المصلين من الوصول بحرية إلى المسجد، وسط دعوات فلسطينية واسعة لشد الرحال والرباط في الأقصى.

وفي سياق متصل، حذّرت مؤسسات مقدسية من تصعيد خطير في المدينة المحتلة، مع تواصل تجمعات المستوطنين قرب المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ومحاولاتهم اقتحام المسجد لإحياء ما يسمى "يوم توحيد القدس"، الذي يوافق ذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967.

كما شهدت البلدة القديمة اعتداءات واستفزازات من المستوطنين، حيث حاول عدد منهم الاعتداء على المصلين في حي الواد، فيما أدى آخرون طقوسًا ورقصات تلمودية عند باب العامود وباب الملك فيصل، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان من داخل البلدة القديمة، في وقت تتواصل فيه الدعوات الفلسطينية لتكثيف التواجد في المسجد الأقصى والتصدي لمحاولات تهويده.
 

فلسطين المحتلة المسجد الأقصى خطبة الجمعة العدو الصهيوني
