شهدت مدينة القدس المحتلة اليوم الجمعة تصعيدًا جديدًا في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، مع اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بالتزامن مع الذكرى العبرية لاحتلال القدس عام 1967، فيما حذّرت جهات فلسطينية من محاولات فرض وقائع جديدة داخل الأقصى تحت غطاء سياسي وحكومي "إسرائيلي".

ومنذ ساعات الصباح، احتشدت مجموعات من المستوطنين في محيط المسجد الأقصى وأبوابه، لا سيما عند باب الأسباط، حيث أدى مستوطنون للمرة الأولى طقوسًا وصلوات احتفالية علنية رافعين رايات “الهيكل” المزعوم، في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق منذ احتلال المدينة.

وقالت المحافظة، في بيان، إن الحاخام "إسرائيل أريئيل"، مؤسس ما يسمى بـ"معهد الهيكل"، قاد هذه الطقوس قرب باب الأسباط، بالتزامن مع دعوات أطلقتها جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في ما تسميه سلطات الاحتلال بـ"يوم توحيد القدس".

وفي وقتٍ لاحق، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب الأسباط، وأدوا طقوسًا تلمودية واستفزازية داخل ساحاته، وسط انتشار واسع لشرطة الاحتلال والقوات الخاصة "الإسرائيلية".

كما أقام المستوطنون ولأول مرة “صلوات احتفالية” في الذكرى العبرية لاحتلال القدس أمام باب الأسباط مباشرة، صباح رافعين رايات الهيكل المزعوم.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، شملت إغلاق باب الأسباط أمام المصلين الوافدين لأداء صلاة الجمعة، وإغلاق باب الملك فيصل، إلى جانب تعزيز الحواجز والتفتيشات وفرض قيود إضافية على دخول الفلسطينيين إلى المسجد.

ويأتي التصعيد الحالي بعد يوم واحد من “مسيرة الأعلام” التي شهدتها القدس الخميس، وشارك فيها عشرات آلاف المستوطنين في البلدة القديمة، وسط اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتحطيم بضائع ومحال تجارية، وترديد هتافات عنصرية بينها "الموت للعرب" و"لتحترق بلدتك".

كما اقتحم وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير المسجد الأقصى خلال المسيرة، رافعًا العلم "الإسرائيلي"، وقال إن "إسرائيل" استعادت "السيادة" (الاحتلال) على المسجد، مستخدمًا التسمية "الإسرائيلية" للأقصى.

وشهد الخميس أيضًا اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع فرض قيود واسعة على دخول الفلسطينيين، شملت منع الرجال دون سن 60 عامًا والنساء دون 50 عامًا من دخول المسجد منذ ساعات الفجر، إضافة إلى احتجاز الهويات والاعتداء على عدد من المصلين بالدفع والضرب عند البوابات.

وفي سياقٍ متصل، وقع 22 وزيرًا وعضوًا في الكنيست (البرلمان) "الإسرائيلي" عريضة طالبت قوات الاحتلال بالسماح للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى الجمعة، تحت شعار "إظهار السيادة "الإسرائيلية" على القدس".

وضمت العريضة 9 وزراء و13 نائبًا، معظمهم من حزب "الليكود"، إلى جانب أعضاء من حزب "الصهيونية الدينية"، في مؤشر على تصاعد الدعم الحكومي العلني لاقتحامات المسجد الأقصى.

وحذرت جهات فلسطينية من خطورة هذه الدعوات، معتبرة أنها تمثل محاولة لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، يستهدف تكريس السيطرة "الإسرائيلية" على المكان وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

