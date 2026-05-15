كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العملاق البريطاني "BP" يعتزم بيع بعض أصول الغاز في مصر لسداد الديون

2026-05-15 17:55
249

تعتزم شركة "بي بي" (BP) البريطانية، ثالث أكبر شركة نفط خاصَة في العالم، بيع بعض أصول الغاز الطبيعي التابعة لها في مصر، بهدف "خفض ديونها والتركيز على مشاريع أكثر ربحية"، وفق ما كشفت وكالة "رويترز" للأنباء.

ونقلت "رويترز" عن أربعة مصادر مطلعة، لم تذكر أسماءها، قولها إنّ "الشركة ما زالت تدرس الأمر، ولم يتم اتخاذ أيّ قرارات نهائية حتى الآن".

وتُعتبَر "بي بي" أحد أكبر المستثمرين في قطاع الغاز الطبيعي في مصر وشريكًا استراتيجيًا لها منذ أكثر من 60 عامًا، حيث استثمرت الشركة البريطانية، على مدار العقود الـ6 الماضية، أكثر من 35 مليار دولار في مصر، وتنتج حوالي 60 في المئة من الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

ويأتي عزم الشركة البريطانية بيع بعض أصول غازها الطبيعي بعدما أعلنت الحكومة المصرية، في بداية أيار/مايو 2026، عن التزامها بإنهاء مديونية الشركاء الأجانب في قطاع البترول في نهاية حزيران/يونيو 2026، بعد أنْ انخفضت من 6.1 مليار دولار في حزيران/يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار فقط في نهاية نيسان/أبريل 2026.

وفي آذار/مارس 2026، أعلن نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة منخفضة الكربون في "بي بي"، ويليام لين، خلال فعاليات "معرض إيجيبس 2026"، عن أنّ "الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة تُقدر بحوالي 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027 لتمويل مشاريع تنمية الغاز وأعمال الاستكشاف وحفر آبار جديدة، مع فتح الباب لضخ تدفُّقات رأسمالية إضافية"، بحسب وكالة "روسيا اليوم" الإخبارية.
 

بريطانيا مصر الغاز بي بي
