الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الأورومتوسطي: حملة "إسرائيلية" لإسكات تقارير التعذيب والعنف الجنسي

إيران

مسؤول إيراني: 250 ألف دعوى قضائية وشكوى جنائية ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني
🎧 إستمع للمقال
إيران

مسؤول إيراني: 250 ألف دعوى قضائية وشكوى جنائية ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني

2026-05-15 18:10
195

أعلن نائب النائب العام الإيراني، مير حسيني، عن تسجيل 250 ألف دعوى حقوقية وشكوى جنائية ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن حسيني قوله: "هناك حاليًا 250 ألف دعوى حقوقية وشكوى جنائية مسجّلة في ما يتعلّق بجرائم الحرب التي ارتكبتها أميركا والكيان الصهيوني، وهي قَيْد النظر في المحاكم والدوائر الخاصة في النيابات العامة والمحاكم".

أضاف: "لدينا تعاون جيد على المستوى الوطني مع تقسيم للعمل، ويتم التوثيق بمشاركة ومتابعة من مختلف المؤسسات، ونحن بصدد استكمال الأدلة سواء في المحاكم أو في الدوائر الخاصة في النيابات العامة، ونأمل بأنْ يؤدّي ذلك قريبًا إلى إصدار أحكام".

وتابع قوله: "في ما يتعلّق بجرائم الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني، وبناءً على متابعات النيابة العامة، تمَّ تسجيل شكوى إيران لدى "محكمة التحكيم" في لاهاي استنادًا إلى "إعلان الجزائر" (وثيقة إفريقية تهدف إلى توثيق الجرائم)، وهذه الشكوى قَيْد المتابعة أيضًا".

وواصل قوله: "زملاؤنا يتابعون بجدّية، على الصعيد الدولي وفي المحاكم المحلية، جرائم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في حرب الـ12 يومًا وحرب رمضان".

وبشأن توثيق الجرائم الأميركية - الصهيونية في مدرسة "شجرة طيبة" في مدينة ميناب الإيرانية واستهداف السفينة الإيرانية "دينا"، قال حسيني: "تمَّ إنجاز الأعمال من خلال متابعات النيابة العامة والتعاون مع الفريق المشكل في مؤسسات أخرى والمكلف بتوثيق الجرائم، وذلك في ما يَخص الإجراءات المحلية، ونأمل بأنْ يكون الملف جاهزًا لإصدار حكم في الشكوى المقدمة".

ولفت الانتباه إلى أنّ "الأدلة والمستندات المتعلّقة بالنظر في جرائم أميركا والكيان الصهيوني يجب أنْ تتوافق أيضًا مع المعايير الدولية لكي تكون الأحكام قابلة للتنفيذ في نهاية المطاف"، مشيرًا إلى أنّ "إجراء التنسيقات اللازمة بشأن هذه الإجراءات قد تمَّ، والنيابة العامة تقوم بالإشراف اللازم لتسريع إصدار الأحكام".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني ايران الولايات المتحدة العدوان على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
سفير إيران في الأمم المتحدة: مسؤولية الوضع في مضيق هرمز تقع على عاتق بادئي الحرب
سفير إيران في الأمم المتحدة: مسؤولية الوضع في مضيق هرمز تقع على عاتق بادئي الحرب
إيران منذ 33 دقيقة
زيارة ترامب للصين وبيان السيد الخامنئي وترشيد الاستهلاك محور اهتمام الصحف الإيرانية
زيارة ترامب للصين وبيان السيد الخامنئي وترشيد الاستهلاك محور اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 9 ساعات
مسؤول إيراني: 250 ألف دعوى قضائية وشكوى جنائية ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني
مسؤول إيراني: 250 ألف دعوى قضائية وشكوى جنائية ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني
إيران منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
الموسوي: على البعض أن يوقفوا تآمرهم على لبنان والوطنيين فيه
الموسوي: على البعض أن يوقفوا تآمرهم على لبنان والوطنيين فيه
لبنان منذ 24 دقيقة
سفير إيران في الأمم المتحدة: مسؤولية الوضع في مضيق هرمز تقع على عاتق بادئي الحرب
سفير إيران في الأمم المتحدة: مسؤولية الوضع في مضيق هرمز تقع على عاتق بادئي الحرب
إيران منذ 33 دقيقة
خرق
خرق "إسرائيلي" متواصل لوقف إطلاق النار في غزّة: 8 شهداء وخمسون جريحًا
فلسطين منذ ساعة
مفاوضات واشنطن: السلطة تريد التنسيق الأمني مع الاحتلال
مفاوضات واشنطن: السلطة تريد التنسيق الأمني مع الاحتلال
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة