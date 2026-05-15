أعلن نائب النائب العام الإيراني، مير حسيني، عن تسجيل 250 ألف دعوى حقوقية وشكوى جنائية ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن حسيني قوله: "هناك حاليًا 250 ألف دعوى حقوقية وشكوى جنائية مسجّلة في ما يتعلّق بجرائم الحرب التي ارتكبتها أميركا والكيان الصهيوني، وهي قَيْد النظر في المحاكم والدوائر الخاصة في النيابات العامة والمحاكم".

أضاف: "لدينا تعاون جيد على المستوى الوطني مع تقسيم للعمل، ويتم التوثيق بمشاركة ومتابعة من مختلف المؤسسات، ونحن بصدد استكمال الأدلة سواء في المحاكم أو في الدوائر الخاصة في النيابات العامة، ونأمل بأنْ يؤدّي ذلك قريبًا إلى إصدار أحكام".

وتابع قوله: "في ما يتعلّق بجرائم الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني، وبناءً على متابعات النيابة العامة، تمَّ تسجيل شكوى إيران لدى "محكمة التحكيم" في لاهاي استنادًا إلى "إعلان الجزائر" (وثيقة إفريقية تهدف إلى توثيق الجرائم)، وهذه الشكوى قَيْد المتابعة أيضًا".

وواصل قوله: "زملاؤنا يتابعون بجدّية، على الصعيد الدولي وفي المحاكم المحلية، جرائم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في حرب الـ12 يومًا وحرب رمضان".

وبشأن توثيق الجرائم الأميركية - الصهيونية في مدرسة "شجرة طيبة" في مدينة ميناب الإيرانية واستهداف السفينة الإيرانية "دينا"، قال حسيني: "تمَّ إنجاز الأعمال من خلال متابعات النيابة العامة والتعاون مع الفريق المشكل في مؤسسات أخرى والمكلف بتوثيق الجرائم، وذلك في ما يَخص الإجراءات المحلية، ونأمل بأنْ يكون الملف جاهزًا لإصدار حكم في الشكوى المقدمة".

ولفت الانتباه إلى أنّ "الأدلة والمستندات المتعلّقة بالنظر في جرائم أميركا والكيان الصهيوني يجب أنْ تتوافق أيضًا مع المعايير الدولية لكي تكون الأحكام قابلة للتنفيذ في نهاية المطاف"، مشيرًا إلى أنّ "إجراء التنسيقات اللازمة بشأن هذه الإجراءات قد تمَّ، والنيابة العامة تقوم بالإشراف اللازم لتسريع إصدار الأحكام".

