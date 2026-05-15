أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي مهنئنًا بنيل حكومته ثقة المجلس النيابي، مجددًا الشكر للعراق حكومة وشعبًا ومرجعية وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان.

وجاء في نص البرقية:

حضرة دولة رئيس الحكومة العراقية السيد علي الزيدي المحترم .

تحية وبعد...

يسعدني باسمي وباسم المجلس النيابي أن أتقدم منكم بأحر التهاني بمناسبة نيل حكومتكم ثقة المجلس النيابي العراقي متمنياً لكم وللسادة الوزراء أعضاء الحكومة التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم الوزارية بما يحقق للشعب العراقي الشقيق امانيه وتطلعاته في التقدم والرخاء والاستقرار والازدهار.

وأضاف الرئيس بري في برقيته: "كما أنتهزها مناسبة لأجدد بالغ شكر وتقدير الشعب اللبناني ومن خلالكم للشعب العراقي الشقيق حكومة ومرجعية رشيدة على وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان ومؤازرته في شتى المجالات لا سيما في المرحلة الراهنة التي تعرض ويتعرض فيها لبنان واللبنانيين لعدوان اسرائيلي متواصل مستهدفا الحجر والبشر وكل مقومات الحياة فيه".



