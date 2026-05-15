كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

حماس: لن تنجح مشاريع الضم والتهويد في كسر إرادة شعبنا
حماس: لن تنجح مشاريع الضم والتهويد في كسر إرادة شعبنا

2026-05-15 20:40
حذّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من خطورة ما أعلنه الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، من مخططات جديدة تشمل بناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، بالتزامن مع دعواته العلنية لمحو الحدود وفرض السيادة الكاملة للاحتلال على أرضنا.

وأكدت حماس في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذه السياسات هي الوجه الحقيقي لحكومة الإحتلال، التي تمثل حكومة استعمار وضم وتطهير وفصل عنصري، من خلال انتهاجها لسرقة الأرض وتوسيع المستوطنات وخنق الوجود الفلسطيني، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية.

وشددت على أن المستوطنات لن تمنح أي شرعية للاحتلال، ولن تنجح مشاريع الضم والتهويد في كسر إرادة شعبنا أو اقتلاعه من أرضه، وسيبقى شعبنا متمسكًا بثوابته وبحقوقه وبخيار الصمود والمقاومة.

ودعت الحركة "شعبنا في كل أماكن وجوده إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وتعزيز التصدي والتواجد في القرى والبلدات المستهدفة، وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الهجمة الاستيطانية الشرسة".

كما دعت حماس المجتمع الدولي إلى وقف سياسة الصمت والتواطؤ، والتحرك العاجل لوقف جرائم الاستيطان والضم، ومحاسبة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

