اتهم وزير الثقافة الإسباني، إرنست أورتاسون، منظمي مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" بازدواجية المعايير، على خلفية السماح للكيان الصهيوني بالمشاركة في المسابقة رغم ما يرتكبه من جرائم إبادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة.

وقال أورتاسون، في مقابلة مع "يورونيوز" اليوم الجمعة 15 أيار/مايو 2026: "إن اتحاد البث الأوروبي يطبق معايير مزدوجة عبر السماح لـ "إسرائيل" بالمشاركة، في وقت تخضع فيه الإبادة الجماعية التي تمارسها في غزة لتحقيقات من المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم خطيرة للغاية".

وأشار الوزير الإسباني إلى أن روسيا مُنعت من المشاركة في الفعاليات الثقافية الدولية منذ عام 2022، بينما يُسمح لـ "إسرائيل" بالمشاركة في "يوروفيجن"، مؤكدًا رفض مدريد لهذا النهج.

جرائم بالغة الخطورة

وأضاف أن الفعاليات الثقافية "لا ينبغي أن تُستخدم لصرف الانتباه عن جرائم بالغة الخطورة على المستوى الدولي"، معتبرًا أن قرار اتحاد البث الأوروبي بالسماح لـ "إسرائيل" بالمشاركة كان "خاطئًا".

وأوضح أورتاسون أن انسحاب إسبانيا من المسابقة كان "قرارًا صعبًا"، نظرًا للشعبية الكبيرة التي تحظى بها المسابقة في البلاد، مشيرًا إلى أن غالبية الإسبان يؤيدون هذه الخطوة بسبب استيائهم من الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة.

وكان اتحاد البث الأوروبي قد قرر في كانون الأول/ديسمبر 2025 السماح لـ"إسرائيل" بالمشاركة في "يوروفيجن 2026"، ما دفع إسبانيا وأيرلندا وأيسلندا وهولندا وسلوفينيا إلى الانسحاب من المسابقة.

وتُقام "يوروفيجن" سنويًا تحت رعاية اتحاد البث الأوروبي، كما تواجه اليوم أزمة متصاعدة على خلفيّة العدوان "الإسرائيلي" والإبادة المستمرة في قطاع غزة، بعدما قرّرت محطات بثّ في عدة دول أوروبية مقاطعة نهائي المسابقة المقرّر، غدًا السبت، احتجاجًا على مشاركة الكيان الصهيوني.

