الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي السيد الحوثي: المخطط الصهيوني يسعى إلى تصعيد جديد في منطقتنا بعد فشل عدوانه على إيران

عربي ودولي

وزير الثقافة الإسباني: السماح لـ
عربي ودولي

وزير الثقافة الإسباني: السماح لـ"إسرائيل" بالمشاركة في "يوروفيجن" قرار خاطئ

2026-05-15 20:45
180

اتهم وزير الثقافة الإسباني، إرنست أورتاسون، منظمي مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" بازدواجية المعايير، على خلفية السماح للكيان الصهيوني بالمشاركة في المسابقة رغم ما يرتكبه من جرائم إبادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة.

وقال أورتاسون، في مقابلة مع "يورونيوز" اليوم الجمعة 15 أيار/مايو 2026: "إن اتحاد البث الأوروبي يطبق معايير مزدوجة عبر السماح لـ "إسرائيل" بالمشاركة، في وقت تخضع فيه الإبادة الجماعية التي تمارسها في غزة لتحقيقات من المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم خطيرة للغاية". 

وأشار الوزير الإسباني إلى أن روسيا مُنعت من المشاركة في الفعاليات الثقافية الدولية منذ عام 2022، بينما يُسمح لـ "إسرائيل" بالمشاركة في "يوروفيجن"، مؤكدًا رفض مدريد لهذا النهج.

جرائم بالغة الخطورة
وأضاف أن الفعاليات الثقافية "لا ينبغي أن تُستخدم لصرف الانتباه عن جرائم بالغة الخطورة على المستوى الدولي"، معتبرًا أن قرار اتحاد البث الأوروبي بالسماح لـ "إسرائيل" بالمشاركة كان "خاطئًا".

وأوضح أورتاسون أن انسحاب إسبانيا من المسابقة كان "قرارًا صعبًا"، نظرًا للشعبية الكبيرة التي تحظى بها المسابقة في البلاد، مشيرًا إلى أن غالبية الإسبان يؤيدون هذه الخطوة بسبب استيائهم من الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة.

وكان اتحاد البث الأوروبي قد قرر في كانون الأول/ديسمبر 2025 السماح لـ"إسرائيل" بالمشاركة في "يوروفيجن 2026"، ما دفع إسبانيا وأيرلندا وأيسلندا وهولندا وسلوفينيا إلى الانسحاب من المسابقة.

وتُقام "يوروفيجن" سنويًا تحت رعاية اتحاد البث الأوروبي، كما تواجه اليوم أزمة متصاعدة على خلفيّة العدوان "الإسرائيلي" والإبادة المستمرة في قطاع غزة، بعدما قرّرت محطات بثّ في عدة دول أوروبية مقاطعة نهائي المسابقة المقرّر، غدًا السبت، احتجاجًا على مشاركة الكيان الصهيوني.

الكلمات المفتاحية
اسبانيا الكيان الصهيوني الثقافة
إقرأ المزيد
المزيد
باكستان: ذكرى النكبة تستحضر فصلًا مؤلمًا من تاريخ فلسطين
باكستان: ذكرى النكبة تستحضر فصلًا مؤلمًا من تاريخ فلسطين
عربي ودولي منذ 26 دقيقة
‏نائب وزير الخارجية اليمنية لمسؤول العلاقات الدولية بحزب الله: جبهة لبنان جبهة للأمة
‏نائب وزير الخارجية اليمنية لمسؤول العلاقات الدولية بحزب الله: جبهة لبنان جبهة للأمة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة غير مكتملة والزيدي أمام الاختبار الصعب
البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة غير مكتملة والزيدي أمام الاختبار الصعب
عربي ودولي منذ 8 ساعات
السيد الحوثي: المخطط الصهيوني يسعى إلى تصعيد جديد في منطقتنا بعد فشل عدوانه على إيران
السيد الحوثي: المخطط الصهيوني يسعى إلى تصعيد جديد في منطقتنا بعد فشل عدوانه على إيران
عربي ودولي منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
الموسوي: على البعض أن يوقفوا تآمرهم على لبنان والوطنيين فيه
الموسوي: على البعض أن يوقفوا تآمرهم على لبنان والوطنيين فيه
لبنان منذ 25 دقيقة
خرق
خرق "إسرائيلي" متواصل لوقف إطلاق النار في غزّة: 8 شهداء وخمسون جريحًا
فلسطين منذ ساعة
مفاوضات واشنطن: السلطة تريد التنسيق الأمني مع الاحتلال
مفاوضات واشنطن: السلطة تريد التنسيق الأمني مع الاحتلال
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
تهديد المسيّرات يشل الحركة في
تهديد المسيّرات يشل الحركة في "الشمال".. قرار استثنائي باحتجاز الطلاب داخل المدارس
عين على العدو منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة