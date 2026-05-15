قال قائد أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إنّ "المخطط الصهيوني يسعى إلى تصعيد عدواني جديد على منطقتنا بعد فشله في الجولة السابقة من عدوانه على إيران تحت عنوان: "تغيير الشرق الأوسط وإقامة "إسرائيل" الكبرى"".



وحذّر السيد الحوثي، في بيان، الجمعة 15 أيار/مايو 2026، من أنّ "المخطط الشيطاني الصهيوني يشكِّل خطورة بالغة على المجتمع البشري بكلّه كما كشفت وثائق المجرم اليهودي - الصهيوني جيفري إبستين وما يسمُّونه "جزيرة الشيطان"".



ولفت الانتباه إلى أنّ "ما يقوم به اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنابها المجرمين وأئمة الكفر أميركا و"إسرائيل" من إساءات متكررة ومنتظمة للقرآن الكريم هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين".



وقال: "الإساءات المتكررة والمنتظمة للقرآن الكريم تأتي في إطار ما يسعى إليه اليهود والموالون لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني. واجب المسلمين في كلِّ العالم هو التحرُّك الجاد الصادق للجهاد والتصدّي للمخطط الشيطاني الصهيوني".



أضاف: "المخطط الصهيوني يستهدف أمَّتنا الإسلامية في المقدِّمة ويكثِّف من انتهاكاته لحرمة المسجد الأقصى ومن الاستهداف للشعب الفلسطيني ويحتل سائر فلسطين ويعتدي باستمرار على لبنان ويستبيح سورية".



وحذّر السيد الحوثي من أنّ "الخطر كلّ الخطر هو في التفريط والتهاون وإتاحة المجال للأعداء لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية العدوانية التي يعلنون عنها"، منبّهًا إلى أنّه "إذا لم تتحرَّك الأمة مع كل الاستهداف لها ولأقدس مقدّساتها فهذا من أكبر ما يُطمع الأعداء فيها، إضافةً إلى الوقوع في العقوبة الإلهية".



ودعا قائد أنصار الله اليمنيين إلى "التَّحرك في المظاهرات والوقفات نصرةً للقرآن الكريم وتأكيدًا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى الشريف ونصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه المغيَّبين في سجون اليهود وتضامنًا مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، وللتأكيد على الجهوزية اتجاه أيّ تطوُّرات أو تصعيد تقوم به أميركا و"إسرائيل" في استهدافهما لمنطقتنا وأمَّتنا الإسلامية".

