دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 15/05/2026، 33 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 11:50 أمس الخميس 14-05-2026 تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الخيام بمسيّرة انقضاضيّة وحققّوا إصابة مؤكّدة.

2- السّاعة 15:00 و18:30 أمس الخميس 14-05-2026 تصدي لطائرات ومسيّرات تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في أجواء جنوب لبنان بصواريخ أرض جوّ.

3- السّاعة 21:30 أمس الخميس 14-05-2026 فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عبوةً ناسفة في قوّةٍ تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي رُصدت تتسلّل باتّجاه مضخّة المياه شمال بلدة الطّيبة. وأتبع المجاهدون تفجير العبوة باستهداف القوّة المعادية بقذائف المدفعيّة محقّقين إصابات مؤكّدة، ما أجبرها على الانكفاء تحت غطاءٍ ناريٍّ ودخانيٍّ كثيف استغلّته مروحيّات العدو لإخلاء الإصابات.

4- السّاعة 23:30 أمس الخميس 14-05-2026 بعد رصد جرّافتي D9 تابعتين لجيش العدو الإسرائيلي تتحركان من بلدة رشاف باتّجاه بلدة حدّاثا، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عبوة ناسفة بالجرّافة الأولى على الطّريق الواصل بين البلدتين، ما أدى إلى تدميرها. وعند محاولة الجرّافة الثّانية استكمال تقدّمها إلى منطقة البيدر في بلدة حدّاثا، جرى استهدافها بعبوة أخرى، ما أدى أيضاً إلى تدميرها. وفيما لا تزال الجرّافة الأولى في مكانها حتى ساعة صدور هذا البيان، نفّذ طيّران العدوّ غارة على الجرّافة الثّانية وتسبّب بتدميرها واحتراقها.

5- السّاعة 23:45 أمس الخميس 14-05-2026 قوّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ قرب موقع البيّاضة المستحدث بصلياتٍ صاروخيّة وقصفٍ مدفعيّ. كما استهدف المجاهدون دبّابة ميركافا حاولت إسناد القوّة المعادية بصاروخ موجّهٍ وحققوا إصابة مؤكّدة. وعند السّاعة 01:00 الجمعة 15-5-2026 جددّ مجاهدو المقاومة استهداف القوّة نفسها بصليةٍ صاروخيّة.

6- السّاعة 00:00 استهداف قوّة إسرائيليّة تحرّكت في بيدر الفقعاني في بلدة الطّيبة بصليةٍ صاروخيّة.

7- السّاعة 01:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ على طريق البيّاضة_النّاقورة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

8- السّاعة 07:50 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

9- السّاعة 09:00 استهداف 3 آليّات بوكلين تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ كانت تقوم بعمليات تجريف في بلدة الخيام بقذائف المدفعيّة.

10- السّاعة 11:30 استهداف مقر قيادة الّلواء 300 التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ بمحلّقتين انقضاضيّتين.

11- السّاعة 12:00 استهداف ناقلة جند عند خلّة الرّاج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

12- السّاعة 13:50 استهداف تجمع لآليات و جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب بلدة الناقورة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

13- السّاعة 14:00 استهداف دبّابة ميركافا على طريق البياضة_الناقورة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

14- السّاعة 14:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان بصليةٍ صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

15- السّاعة 14:40 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بقذائف المدفعيّة وصلية صاروخية.

16- السّاعة 14:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ محيط نهر دير سريان جنوبي لبنان بمحلّقة انقضاضيّة.

17- السّاعة 14:55 استهداف جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ على طريق البيّاضة_النّاقورة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

18- السّاعة 15:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح جنوبي لبنان بقذائف المدفعيّة.

19- السّاعة 15:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح جنوبي لبنان للمرّة الثّانية بمحلّقة انقضاضيّة.

20- السّاعة 16:15 استهداف لطائرة مروحيّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في أجواء بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصاروخ أرض جو وأجبروها على الانسحاب.

21- السّاعة 16:50 استهداف تجمّع لآليات و جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة العويضة في بلدة العديسة الحدوديّة بمسيّرة انقضاضيّة.

22- السّاعة 16:50 استهداف آلية نميرا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مباشرة.

23- السّاعة 17:00 استهداف قوّة إسرائيليّة تموضعت قرب بركة المرج في بلدة حولا بِسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

24- السّاعة 17:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند حارة البركة في بلدة رشاف بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

25- السّاعة 17:15 استهداف جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

26- السّاعة 17:15 استهداف جرّافة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

27- السّاعة 17:40 استهداف تجمع لآليات و جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

28- السّاعة 18:00 استهداف ثكنة ليمان بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

29- السّاعة 18:05 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح جنوبي لبنان بصلية صاروخية.

30- السّاعة 18:10 و19:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصليةٍ صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

31- السّاعة 19:00 ردًا على استهداف مدنيّين على خطّ الساحل استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة كريات شمونة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

32- السّاعة 22:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة حدّاثا بقذائف المدفعيّة.

33- السّاعة 23:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة حدّاثا بصلية صاروخيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

الكلمات المفتاحية