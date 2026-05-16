العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
10:32 |"ذي انترسبت": تقرير داخلي للبنتاغون يكشف أن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يعرّض المدنيين للخطر عمدًا
10:21 |إيران| المتحدث باسم وزارة الداخلية: بلادنا غير قابلة للحصار وسنحبط الإجراءات التي تتخذها "إسرائيل" وأميركا في المياه الدولية
09:41 |الرئيس الإيراني في رسالة إلى بابا الفاتيكان: ما زلنا ننشد أفضل العلاقات مع جميع جيراننا والعيش في سلام وأمان وازدهار في المنطقة
09:41 |الرئيس الإيراني في رسالة إلى بابا الفاتيكان: من البديهي عودة ظروف المرور في مضيق هرمز إلى طبيعتها بعد زوال حالة انعدام الأمن الحالية
09:40 |الرئيس الإيراني في رسالة إلى بابا الفاتيكان: وجود قواعد عسكرية أميركية في دول الخليج الفارسي واستخدامها للعدوان ضدنا دفع قواتنا إلى استهداف مصالح المعتدين
09:29 |الرئيس الإيراني في رسالة إلى بابا الفاتيكان: ما قاله ترامب عن تدمير حضارتنا وإعادتها إلى العصر الحجري نابع من وهم القوة المطلقة المبنية على الغرور والغطرسة
09:28 |الرئيس الإيراني في رسالة إلى بابا الفاتيكان: أتقدم بالشكر لمواقفكم الأخلاقية بشأن العدوان الأميركي والكيان "الإسرائيلي" على إيران
09:05 |الرئيس الإيراني: حركة الملاحة في مضيق هرمز ستعود إلى طبيعتها بعد زوال حالة انعدام الأمن الراهنة
09:05 |الرئيس الإيراني: طهران ستفعل آليات رصد ومراقبة فعالة في إطار القانون الدولي لتعزيز سلامة المرور عبر مضيق هرمز
08:32 |وفد إيران لدى الأمم المتحدة: لا يمكن لأي مبرر سياسي أو غطاء دبلوماسي أن يعفيها من مسؤولية تسهيل وتمكين ومنح الشرعية للعدوان الأميركي
08:31 |وفد إيران لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة تسعى إلى استغلال عدد ما يُسمّى بالرعاة المشاركين لمشروع قرارها السياسي والأحادي الجانب بهدف خلق صورة زائفة عن "دعم دولي واسع" لأعمالها غير القانونية المستمرة
08:31 |وفد إيران لدى الأمم المتحدة: إذا أقدمت الولايات المتحدة على أي تصعيد جديد للتوتر فإن جميع الدول الراعية المشتركة ستتحمل إلى جانب واشنطن المسؤولية الدولية عن تداعيات ذلك
08:19 |وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن: لقد رأيتم أن الخيار العسكري ضد إيران لم يكن الحل الأمثل