نقل موقع "واللا" الصهيوني، عن مصدر أمني، أن رئيس الأركان "الإسرائيلي" إيال زامير زار الإمارات سرًا خلال الحرب، والتقى نظراءه هناك. وبحسب الموقع، شملت الزيارة حضورًا أميركيًا بهدف "تعزيز التعاون في إطار سيناريوهات مختلفة للحرب مع إيران في مخططي الدفاع والهجوم".

ويوضح الموقع المذكور أن جهات في المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" لفتت إلى أن زيارة رئيس الأركان إلى الإمارات تشير إلى "تعاون استراتيجي استثنائي يشكل نتاجًا مباشرًا لـ "اتفاقيات أبراهام" والاعتراف بالقوة العسكرية لـ "إسرائيل""، وفق تعبيرها.

وأضافت أن "خلف الكواليس تجري عمليات اختراق غير مسبوقة على نطاق تاريخي لا يمكن التوسع بشأنها حاليًا، لكنها ستُرسّخ منظومة العلاقات بين "الدولتين" لسنوات مقبلة".

وتابع الموقع "جرت في الفترة الأخيرة زيارة لوفد من ضباط الجيش "الإسرائيلي" من مجالات اختصاص مختلفة، بهدف توسيع التعاون ونقل المعرفة العسكرية والتكنولوجية إلى الإمارات، إلى جانب مناقشات أجراها مسؤولون إماراتيون في "إسرائيل"".

وذكر الموقع العبري أنه وردت تقارير تفيد بأن "إسرائيل" نقلت بطارية "قبة حديدية" ومنظومة ليزر إلى الإمارات من أجل الدفاع ضد تهديدات من إيران.

وكان أعلن مكتب رئيس حكومة العدو "الإسرائيلي" أنه في ذروة ما يُسمّى عملية "زئير الأسد"، زار بنيامين نتنياهو هو أيضًا الإمارات سرًّا، والتقى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد. وقال موقع "واللا" "لقد جرت الزيارة في ذروة الحرب، تحت إطلاق نار كثيف وفي ظل مجال جوي مغلق ومحكم الإغلاق".

وبينما سارعت أبو ظبي إلى نفي عقد اللقاء، أكد زيف أغمون، الذي شغل حتى وقت قريب منصب المتحدث باسم رئيس حكومة العدو، حدوث الزيارة وكشف تفاصيل منها، مشيرًا إلى أنها أدت إلى "اختراق تاريخي في العلاقات"، بحسب وصفه.

