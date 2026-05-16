أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية"، نقلاً عن صحيفة "إسرائيل هيوم"، بأن أهالي طلاب مدرسة "رونسون" في ما يُسمّى المجلس الإقليمي "معاليه يوسف" تلقوا رسالة استثنائية من ضابط الأمن في "المجلس"، يعلن فيها قرار إبقاء الأطفال داخل المدرسة ومنع مغادرتهم عبر الحافلات، وذلك بسبب تهديد الطائرات المسيّرة المفخخة.

وأضاف ضابط الأمن في رسالته: "توجهت بشكل شخصي وعاجل إلى وزير الحرب، وطالبت بأن تتحرك "إسرائيل" بكل الوسائل وبأقصى قوة لوقف هذا الوضع غير المحتمل، و(هي) ملزمة بأن تفعل كل ما بوسعها لإعادة الأمن إلى خط المواجهة. أطالب بأمن كامل لـ "مواطنينا"، ولن نقبل بأي تسوية في هذا الشأن، وسنواصل البقاء على تواصل دائم مع الجهات الأمنية والعمل بلا كلل"، بحسب تعبيره.

وكانت صفارات الإنذار قد فُعّلت صباح يوم الجمعة 15 أيار/مايو في منطقة "الجليل الأسفل" نتيجة إطلاق قذائف من لبنان، حيث سُمع دوي الإنذارات في منطقتي "مسعد" و"عيلبون". وفي وقت لاحق، قرابة الساعة 12:00 ظهرًا، فُعّلت الإنذارات مجددًا في "الجليل الغربي" إثر الاشتباه بعبور طائرة إلى مستوطنات "إيفن مناحيم" و"شوميرا" و"زرعيت".

الكلمات المفتاحية