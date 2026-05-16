الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي مفاوضات واشنطن: السلطة تريد التنسيق الأمني مع الاحتلال

عربي ودولي

‏نائب وزير الخارجية اليمنية لمسؤول العلاقات الدولية بحزب الله: جبهة لبنان جبهة للأمة
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

‏نائب وزير الخارجية اليمنية لمسؤول العلاقات الدولية بحزب الله: جبهة لبنان جبهة للأمة

2026-05-16 06:53
98

بعث نائب وزير الخارجية اليمنية عبد الواحد أبوراس، رسالة إلى مسؤول العلاقات الدولية بحزب الله السيد عمار الموسوي، بشأن آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

ونددّ أبوراس في الرسالة بالعدوان "الإسرائيلي" المستمر على لبنان والذي أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف المدنيين وتدمير المساكن والمنشآت والبنية التحتية.

وأشاد بصمود المقاومة اللبنانية وما حققته من إنجازات ميدانية في مواجهة كيان العدو "الإسرائيلي" الغاصب، مؤكدًا أن جبهة لبنان تمثل جبهة للأمة بأسرها في مواجهة العدو المشترك، وأكبر جبهة ذات تأثير مباشر لمساندة فلسطين، وتُعتبر الخندق الأول للأمة والمتراس المتقدم في مواجهة العدو "الإسرائيلي".

ولفت نائب وزير الخارجية إلى أن ما تتعرض له المنطقة من تصعيد وعدوان يرمي لتنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدف الأمة بأسرها ويسعى لإقامة ما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى" و"الشرق الأوسط الجديد".

وجددّ التأكيد على أن خيار المقاومة هو الخيار الأنجع في مواجهة الاحتلال وانتزاع الحقوق المغتصبة، وأن الشعوب التي تمسكت بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها وسيادتها استطاعت إفشال مخططات الهيمنة والعدوان وتحقيق الانتصار.

واعتبر أبوراس، سلاح المقاومة اللبنانية يمثل عنصر قوة في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" ينبغي الحفاظ عليه لا السعي لنزعه خدمة للمشروع الصهيوني.

وشدد على أهمية وحدة الشعب اللبناني وتوجيه الجهود نحو مواجهة العدو الحقيقي للبنان وللأمة، المتمثل في كيان العدو "الإسرائيلي".

كما جدد نائب وزير الخارجية، التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمساند للشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان "الاسرائيلي" الهمجي المستمر على لبنان.

الكلمات المفتاحية
لبنان اليمن المقاومة
إقرأ المزيد
المزيد
باكستان: ذكرى النكبة تستحضر فصلًا مؤلمًا من تاريخ فلسطين
باكستان: ذكرى النكبة تستحضر فصلًا مؤلمًا من تاريخ فلسطين
عربي ودولي منذ 27 دقيقة
‏نائب وزير الخارجية اليمنية لمسؤول العلاقات الدولية بحزب الله: جبهة لبنان جبهة للأمة
‏نائب وزير الخارجية اليمنية لمسؤول العلاقات الدولية بحزب الله: جبهة لبنان جبهة للأمة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة غير مكتملة والزيدي أمام الاختبار الصعب
البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة غير مكتملة والزيدي أمام الاختبار الصعب
عربي ودولي منذ 8 ساعات
السيد الحوثي: المخطط الصهيوني يسعى إلى تصعيد جديد في منطقتنا بعد فشل عدوانه على إيران
السيد الحوثي: المخطط الصهيوني يسعى إلى تصعيد جديد في منطقتنا بعد فشل عدوانه على إيران
عربي ودولي منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
الموسوي: على البعض أن يوقفوا تآمرهم على لبنان والوطنيين فيه
الموسوي: على البعض أن يوقفوا تآمرهم على لبنان والوطنيين فيه
لبنان منذ 25 دقيقة
مفاوضات واشنطن: السلطة تريد التنسيق الأمني مع الاحتلال
مفاوضات واشنطن: السلطة تريد التنسيق الأمني مع الاحتلال
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
‏نائب وزير الخارجية اليمنية لمسؤول العلاقات الدولية بحزب الله: جبهة لبنان جبهة للأمة
‏نائب وزير الخارجية اليمنية لمسؤول العلاقات الدولية بحزب الله: جبهة لبنان جبهة للأمة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
السيد الحوثي: المخطط الصهيوني يسعى إلى تصعيد جديد في منطقتنا بعد فشل عدوانه على إيران
السيد الحوثي: المخطط الصهيوني يسعى إلى تصعيد جديد في منطقتنا بعد فشل عدوانه على إيران
عربي ودولي منذ 12 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة