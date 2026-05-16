اندفعت سلطة الاحتلال في لبنان إلى الارتماء في حضن الوصي الأميركي، حيث نجحت واشنطن في دفع لبنان الرسمي تدريجياً إلى موقع الشريك الأمني للعدو الإسرائيلي في المواجهة المفتوحة ضد المقاومة، من دون أن تحصل سلطة الاحتلال في بيروت، في المقابل، على أي ضمانة فعلية تتعلق بوقف العدوان أو الانسحاب أو حتى تثبيت الاستقرار. فالمفاوضات الجارية لا توحي بأن لبنان يتجه نحو حماية سيادته، بقدر ما تشير إلى انخراطه في ترتيبات أمنية تخدم أولويات إسرائيل أولاً، تحت عناوين «التهدئة» و«منع التصعيد».

والأخطر أن كل ذلك يجري فيما يبقى الجنوب تحت النار، وتُمنح تل أبيب هامشاً واسعاً لمواصلة عملياتها العسكرية تحت المظلّة الأميركية نفسها. وهذا ما عكسته وزارة الخارجية الأميركية بإعلانها «تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 45 يوماً، في أعقاب الجولة الأخيرة من المحادثات المثمرة للغاية بين لبنان وإسرائيل»، كاشفة في الوقت نفسه عن «إطلاق مسار أمني في مقر وزارة الحرب في 29 أيار، بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل».

لكن الواضح ان لبنان قبل بالاطار الجديد للتنسيق الأمني مع العدو بواسطة الولايا المتحدة، على نفس الطريقة المعمول بها في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي انتهت لان تكون سلطة رام الله شريكة لقوات الاحتلال في ملاحقة المقاومة واعتقال وقتل المقاومين.

وفيما تكثّفت التسريبات في بيروت حول «إحراز تقدّم»، وهو ما روّج له مسؤولون أميركيون، تبيّن أن الحديث يدور عملياً حول خلاصات النقاش الأميركي - الإسرائيلي الذي سبق جلستي الخميس والجمعة، والذي تُرجم في ورقة مقترحات عُرضت على الوفد اللبناني. ووفق المعطيات المتوافرة حتى الآن، فإن المقترح الإسرائيلي يقوم على مجموعة بنود أساسية، أبرزها:

أولاً، دفع لبنان إلى تبنّي مفهوم إنهاء حال العداء مع إسرائيل، وترجمة ذلك سريعاً عبر إصدار قانون من مجلس النواب يُلغي قانون المقاطعة، ويوقف تجريم التواصل مع الإسرائيليين.

ثانياً، التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ قرارها الصادر في 2 آذار الماضي، لجهة اعتبار الجناحين العسكري والأمني في حزب الله «منظمتين غير قانونيتين»، والعمل على حلّهما عبر المؤسسات العسكرية والقضائية والأمنية اللبنانية.

ثالثاً، تقديم لبنان ضمانات واضحة بشأن تنفيذ خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح في كامل الأراضي اللبنانية، ضمن آلية تُناقش تفاصيلها مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، وبإشراف مباشر من لجنة «الميكانيزم» التي ستتولى متابعة التنفيذ والتحقق من الالتزام بالإجراءات المطلوبة.

رابعاً، تعهّد الولايات المتحدة بتمويل وتجهيز لواء جديد في الجيش اللبناني، مع مشاركة أميركية في اختيار ضباطه وعناصره، على أن يُستبعد أي شخص يُشتبه بقربه أو تأييده لحزب الله. وتتولى واشنطن تدريب هذا اللواء عسكرياً وأمنياً ليكون القوة الأساسية المكلّفة بتنفيذ الشقّ العسكري من عملية نزع السلاح، بما يشمل الدخول إلى أي منشأة أو موقع، عامّاً كان أم خاصاً، وإلى منشآت موجودة في أراضٍ مفتوحة، من أجل نزع السلاح.

خامساً، موافقة الحكومة اللبنانية على آلية تنسيق مباشرة مع الجيش الإسرائيلي عبر الوسيط الأميركي، بما يضمن حسن تنفيذ أي اتفاق، ويمنح إسرائيل ضمانات بأن حزب الله لن يبقى موجوداً كقوة عسكرية.

وبحسب ما تبيّن، فإن اجتماعي الخميس والجمعة لم يكونا سوى جولة إضافية من المحادثات التمهيدية، على أن يتضمّن «إعلان النوايا» الذي ستعلنه الولايات المتحدة إشارة إلى موافقة الطرفين عليه، بما يشمل إطلاق مسار تفاوض سياسي وعسكري - تنفيذي في مرحلة لاحقة. وتشير المعطيات إلى أن إسرائيل تعتزم رفع مستوى تمثيلها عبر تولّي الوزير السابق رون ديرمر إدارة التفاوض، على أمل أن يرفع لبنان بدوره مستوى تمثيله عبر ضم وزير بارز إلى الوفد الرسمي.

لكنّ الأهم في كل ما يجري، هو أن إسرائيل تربط أي التزام بوقف شامل لإطلاق النار أو بجدولة انسحاب قواتها من الأراضي اللبنانية، بمدى التزام لبنان تنفيذ ما يُتفق عليه في ملف نزع السلاح والترتيبات الأمنية. وفي هذا السياق، يكرر الإسرائيليون صراحة أنهم لا يثقون بالتجارب السابقة، ولذلك يقترحون آليات تشرف عليها الولايات المتحدة، لكنها تؤسس عملياً لشكل من أشكال التعاون المباشر بين السلطات اللبنانية الرسمية وسلطات الاحتلال في مواجهة المقاومة.

وفي موازاة ذلك، حاول رئيس الجمهورية جوزيف عون تسويق ما يجري على أنه إنجاز كبير، معتبراً أمام زواره أن اجتماعات واشنطن «تفتح الباب أمام اتفاق لوقف إطلاق النار». إلا أنّ النقاشات التي جرت كشفت تعقيدات أعمق. فعندما أبلغه رئيس الوفد في واشنطن السفير السابق سيمون كرم أن الجانبين الأميركي والإسرائيلي سألا عمن يضمن أن يلتزم حزب الله الاتفاق في حال حصوله، بادر عون إلى التواصل مع الرئيس نبيه بري وسأله مباشرة: في حال توصلنا إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، هل يلتزم حزب الله به.

ورد بري «احصلْ أولاً على وقف شامل لإطلاق النار، بحيث لا يكون هناك أي شكل من العمليات العسكرية أو القصف أو الغارات أو الاغتيال والاستهدافات في كل لبنان، وضمان وقف عمليات التدمير والتجريف في المناطق المحتلة، وآتني بجدول زمني لانسحاب كامل لقوات الاحتلال من كل الأراضي المحتلة، وبعدها أنا قادر على ضمان التزام حزب الله وقف إطلاق النار».

نص البيانات اللبنانية والأميركية والإسرائيلية

في ما يلي النصوص الحرفية لبيان وزارة الخارجية الأميركية والوفدين اللبناني والإسرائيلي بعد انتهاء الاجتماعات أمس.

قال البيان الأميركي:

«في يومي 14 و15 أيار، يسّرت الولايات المتحدة يومين من المحادثات البنّاءة بين دولة إسرائيل والجمهورية اللبنانية في مقر وزارة الخارجية الأميركية. وقد اتفق البلدان على إطار للتفاوض يهدف إلى تعزيز سلام دائم بينهما، والاعتراف الكامل والمتبادل بسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة.

وخلال هذين اليومين، أُحرز تقدم مهم على المسار السياسي، الذي سيُستأنف في 2 و3 حزيران المقبل لمواصلة هذه المباحثات السياسية.

أما المسار الأمني، فسيُطلق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في 29 أيار، بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين. وتحقيقاً لهذه الغاية، اتفقت الأطراف على تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية المؤرخ في 16 نيسان لمدة 45 يوماً، بما يتيح للمسار الأمني تحسين التواصل والتنسيق بين إسرائيل ولبنان بشكل فاعل، برعاية الولايات المتحدة.

وتبقى الولايات المتحدة على دراية بالتحديات الناجمة عن الهجمات المستمرة التي يشنها حزب الله ضد إسرائيل من دون موافقة أو مواكبة من الحكومة اللبنانية، والتي تُنفذ بهدف عرقلة هذا المسار. وترحب الولايات المتحدة بالتزام الحكومتين بالعمل على إيجاد حل طويل الأمد رغم هذه التحديات المستمرة. وستواصل الولايات المتحدة دعم البلدين في تقدمهما على هذين المسارين».

أما بيان الوفد اللبناني فجاء فيه:

اختتم الوفد اللبناني يومين من المفاوضات في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن العاصمة. وقد أسفرت المفاوضات الثلاثية التي ضمّت لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل عن تقدم دبلوماسي ملموس لصالح لبنان. واتفق الأطراف على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 45 يوماً إضافية، لإتاحة المجال أمام إطلاق مسار أمني برعاية أميركية في 29 أيار/مايو، ولتعزيز الزخم السياسي الذي تحقق خلال الأيام الأخيرة.

أبرز النتائج:

تم الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً إضافية، بالتوازي مع تقدم المسارين الأمني والسياسي.

إطلاق مسار سياسي رسمي يعكس انخراط لبنان البنّاء ويعزز فرص التوصل إلى حل سلمي دائم. وستُعقد الجولة المقبلة من الاجتماعات يومي 2 و3 حزيران/يونيو 2026 في وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن.

ستعمل الولايات المتحدة بشكل مباشر على تسهيل وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق العسكري بين لبنان وإسرائيل، عبر مسار أمني من المقرر إطلاقه في 29 أيار/مايو في البنتاغون بواشنطن.

التزم الأطراف بمراجعة التقدم المحقق بهدف تمديد وقف إطلاق النار مجدداً في حال أحرزت مسارات التفاوض نتائج إيجابية.

يرحب الوفد اللبناني بنتائج اليوم. إن تمديد وقف إطلاق النار وإنشاء مسار أمني برعاية أميركية يوفّران مساحة ضرورية لالتقاط الأنفاس بالنسبة إلى المواطنين، ويعززان مؤسسات الدولة، ويفتحان مساراً سياسياً نحو استقرار دائم. وسيواصل لبنان الانخراط البنّاء في المفاوضات مع الحفاظ على سيادته وحماية أمن شعبه.

ويؤكد الوفد التزامه الثابت بالتوصل إلى اتفاق يعيد بشكل كامل السيادة الوطنية اللبنانية ويضمن أمن وعودة جميع المواطنين اللبنانيين. ويتمثل هدفنا في تحويل الزخم الحالي لوقف إطلاق النار إلى اتفاق شامل ودائم يحفظ كرامة اللبنانيين وأمنهم ومستقبلهم.

المرتكزات الأساسية للموقف اللبناني:

استعادة السيادة: تبقى الأولوية القصوى للبنان هي استعادة سلطة الدولة كاملة على جميع الأراضي اللبنانية، بما يضمن حماية الحدود وصون السيادة الوطنية وتأمين سلامة المواطنين.

عودة النازحين وإعادة الإعمار: يواصل لبنان التزامه بضمان العودة الآمنة والكريمة للمدنيين النازحين إلى الجنوب، بدعم من مساعدات اقتصادية فاعلة وجهود إعادة إعمار مستدامة.

الإفراج عن المعتقلين واستعادة الرفات: يواصل لبنان المطالبة بإعادة جميع المعتقلين اللبنانيين واستعادة رفات الشهداء والمتوفين.

آلية تحقق مستقلة: لتفادي إخفاقات الترتيبات السابقة، يشدد لبنان على اعتماد آلية تنفيذ مرحلية وقابلة للتحقق، بدعم من الولايات المتحدة، لضمان تنفيذ جميع الالتزامات دون المساس بالسيادة اللبنانية.

إن لبنان يتفاوض من أجل مستقبل تُحترم فيه حدوده، وتُصان سيادته حصراً بواسطة الجيش اللبناني، ويتمكن شعبه من العيش بأمن وسلام دائمين.

أما بيان الوفد الإسرائيلي فاقتصر على الآتي:

«فرص نجاح المفاوضات مع لبنان كبيرة ومحادثات السلام معه كانت صريحة وبنّاءة».

