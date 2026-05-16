شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في الهرمل، بكل الفخر والاعتزاز، الشهيدين السعيدين أحمد علي قطايا (علي قطايا) وزين العابدين هيثم علوه (جهاد)، اللذين ارتقيا دفاعًا عن لبنان وشعبه.

انطلق التشييع المهيب من ساحة بلدية الهرمل، تقدّمته الفرق الكشفية، بعدها تهادى النعشان الطاهران على الأكتاف، بمشاركة علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي، الذين ردّدوا الهتافات واللطميات الحسينية وشعارات التكبير والموت لأميركا و"إسرائيل".

وسار التشييع باتجاه روضة مدينة الهرمل، حيث أُقيمت الصلاة على جثمانَي الشهيدين قبل مواراتهما الثرى إلى جانب من سبقهما من الشهداء.

الكلمات المفتاحية