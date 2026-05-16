الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة

2026-05-16 10:05
شهدت الضفة الغربية المحتلة، في الليلة الماضية وفجر اليوم السبت (16 أيار 2026)، اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال لعدة مناطق تخللها اعتقال مواطنين والتنكيل بآخرين ودهم منازل وتخريب محتوايتها.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين بعد اقتحام منازلهم، كما اقتحمت بلدة كفر قليل جنوب نابلس، وضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، واحتجزت عددًا من الأهالي خلال اقتحام بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم.

كذلك؛ اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من حاجز الجنوبي، وصادرت دراجات كهربائية، عقب تسلل قوة خاصة غلى حي كفر سابا داخل المدينة جيث صادرت كرفانا لأحد المواطنين.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عرابة والجديدة جنوب المدينة، حيث اعتقلت الشاب طارق جرار. واقتحمت بلدة طمون ومدينة طوباس من بوابة عاطوف، ودهمت عددًا من المنازل من بينها لعائلات مطاردين وشهداء؛ حيث أجرت عمليات تفتيش وتخريب في محتوايتها وترهيب لسكانها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وتخريب وتحطيم محتويات منزله خلال اقتحام مخيم شعفاط في القدس المحتلة، بالتزامن مع الاعتداء على على عائلة في أثناء اقتحام المنازل في المخيم.

هذا؛ وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابتين نتيجة الاعتداء بالضرب عليهما من المستعمرين في حارة جابر جنوب الخليل.

