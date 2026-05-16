الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الموسوي: على البعض أن يوقفوا تآمرهم على لبنان والوطنيين فيه

عربي ودولي

باكستان: ذكرى النكبة تستحضر فصلًا مؤلمًا من تاريخ فلسطين
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

باكستان: ذكرى النكبة تستحضر فصلًا مؤلمًا من تاريخ فلسطين

2026-05-16 10:10
41

أكّد مندوب باكستان الدائم في الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد موقف بلاده الثابت الداعم لإقامة دولة لسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرًا إلى أن ذكرى النكبة تُجسّد فصلًا مؤلمًا في التاريخ الفلسطيني؛ لا سيما ما تخلّلها من تهجيرٍ قسري لمئات الآلاف عن أراضي آبائهم وأجدادهم قبل 76 عامًا.

وفي رسالة بمناسبة ذكرى النكبة، قال المندوب الدائم لباكستان في الأمم المتحدة: "إننا في هذا اليوم نستذكر التهجير القسري لأكثر من 750 ألف فلسطيني من منازلهم وأراضي أجدادهم، في العام 1948". وأضاف: "عانت العائلات الفلسطينية من التهجير لأجيال، وحُرِمت من حق العودة، وتعرضت لمحاولات لمحو تاريخها وهويتها".

ولفت المندوب الباكستاني إلى أن ذكرى كارثة النكبة تشهد أيضًا تجسيدها المعاصر الأكثر تدميرًا في غزة. إذ على مدى عامين، تحملت غزة هجمات الكيان الصهيوني المدمرة التي أدت إلى استشهاد أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. وتعرّض الغالبية العظمى من سكان غزة للتهجير القسري مرارًا، من دون أي مكان آمن يلجؤون إليه. أصبحت المجازر المروعة بحق الأطفال الأبرياء رمزًا للتكلفة البشرية غير المحتملة لهذه الكارثة".

وشدد "عاصم افتخار أحمد" على أن: "تذكيرنا بهذا الفصل المؤلم ليس مجرد اعتراف بالحقيقة التاريخية فحسب، هو تأكيد مجدد على الحاجة الملحة إلى العدالة والكرامة والسلام الدائم. لكن تذكير هذا اليوم وحده لا يكفي، ولا ينبغي السماح بانتقال كارثة النكبة إلى جيل آخر".

وأعلن المندوب الدائم لباكستان في الأمم المتحدة تضامن بلاده الراسخ مع الشعب الفلسطيني ونضاله العادل من أجل تقرير المصير والحرية والكرامة. وأكد أن "السبيل العملي الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم هو تحقيق الحقوق المشروعة للفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة الأراضي على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة باكستان كيان الاحتلال
إقرأ المزيد
المزيد
باكستان: ذكرى النكبة تستحضر فصلًا مؤلمًا من تاريخ فلسطين
باكستان: ذكرى النكبة تستحضر فصلًا مؤلمًا من تاريخ فلسطين
عربي ودولي منذ 28 دقيقة
‏نائب وزير الخارجية اليمنية لمسؤول العلاقات الدولية بحزب الله: جبهة لبنان جبهة للأمة
‏نائب وزير الخارجية اليمنية لمسؤول العلاقات الدولية بحزب الله: جبهة لبنان جبهة للأمة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة غير مكتملة والزيدي أمام الاختبار الصعب
البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة غير مكتملة والزيدي أمام الاختبار الصعب
عربي ودولي منذ 8 ساعات
السيد الحوثي: المخطط الصهيوني يسعى إلى تصعيد جديد في منطقتنا بعد فشل عدوانه على إيران
السيد الحوثي: المخطط الصهيوني يسعى إلى تصعيد جديد في منطقتنا بعد فشل عدوانه على إيران
عربي ودولي منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
باكستان: ذكرى النكبة تستحضر فصلًا مؤلمًا من تاريخ فلسطين
باكستان: ذكرى النكبة تستحضر فصلًا مؤلمًا من تاريخ فلسطين
عربي ودولي منذ 28 دقيقة
الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة
الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 33 دقيقة
خرق
خرق "إسرائيلي" متواصل لوقف إطلاق النار في غزّة: 8 شهداء وخمسون جريحًا
فلسطين منذ ساعة
حماس: لن تنجح مشاريع الضم والتهويد في كسر إرادة شعبنا
حماس: لن تنجح مشاريع الضم والتهويد في كسر إرادة شعبنا
فلسطين منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة